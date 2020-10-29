Апелляционный суд США признал недействительным патент Immunex на препарат Dupixent

Апелляционный суд США подтвердил заключение Совета по патентным испытаниям и апелляциям (PTAB), согласно которому патент Immunex на Dupixent является недействительным. Этому предшествовало долгое судебное разбирательство с Sanofi с взаимными исками.

Федеральный суд подтвердил заключение PTAB о том, что патент американской компании Immunex на препарат Dupixent является недействительным. Ранее, в феврале 2019 года, PTAB вынес окончательное решение в двух судебных разбирательствах по правам интеллектуальной собственности. Оба дела были инициированы французской компанией Sanofi и оспаривали патент № 8679487, принадлежащий Immunex. Препарат применяется для лечения тяжелых аллергических заболеваний.

Изначально PTAB пришел к противоположным мнениям в отношении двух этих дел, однако впоследствии отменил решение в пользу Immunex и подтвердил правоту Sanofi после того, как обе компании подали апелляции.

Решение PTAB в первом деле, решенном в пользу Sanofi, было основано на мнении совета, согласно которому термин «человеческое антитело» включает в себя как полностью человеческие, так и частично человеческие антитела.

В своей апелляции Immunex утверждала, что совет допустил ошибку. Рассматривая значения термина «человеческое антитело», Апелляционный суд, по мнению Immunex, должен применять стандарт построения иска суда округа Филлипс, а не стандарт наиболее широкого разумного толкования (BRI). Стандарт BRI определяет термин «человеческое антитело» как сугубо человеческое, тогда как Immunex выгодна более широкая трактовка этого понятия, которую может дать стандарт Филлипса.

В итоге Апелляционный суд, применив стандарт BRI, признал корректность заключений PTAB. Федеральный округ также рассмотрел аргумент Immunex о том, что мнение PTAB по поводу того, что такое «человеческое антитело» отличается от более ранней формулировки окружного суда, и что PTAB должен более подробно объяснить, почему он выбрал такую линию аргументации. В итоге Апелляционнный суд заявил, что формулировка PTAB была достаточно четкой.

Николай Соколов

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