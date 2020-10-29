Правительство поручило регионам передать в Минздрав информацию о запасах лекарств от COVID-19

Руководители регионов должны до 30 октября предоставить в Минздрав информацию о наличии лекарств для лечения COVID-19, а Минпромторг организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства. Об этом заявила Татьяна Голикова.

Правительство поручило руководителям регионов до 30 октября представить в Минздрав и правительство обновленную информацию об обеспеченности лекарственными препаратами, а также о наличии лекарственных средств. Минздрав до 3 ноября должен эту обновленную информацию представить в Минпромторг. Об этом сообщила сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании Президента Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, Минпромторг должен организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства, исходя из потребности.

«От наличия доступности лекарств зависит лечение коронавирусной инфекции на амбулаторном этапе», – отметила она.

По словам Голиковой, ситуация с заболеваемостью COVID-19 продолжает осложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости составляет 1%, «но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно».

По ее словам, в регионах ситуация различается. «На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная и в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания», – подчеркнула вице-премьер.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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