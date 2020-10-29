Российские фармкомпании возобновят выпуск дефицитных онкопрепаратов

Минпромторг готов централизованно закупить за рубежом незарегистрированные в РФ препараты, а российские фармкомпании возобновят приостановленный ранее выпуск онкопрепаратов. Так министерство отреагировало на письмо общественных организаций руководству страны.

Минздрав и Минпромторг пытаются улучшить ситуацию с дефицитом лекарств для лечения онкогематологических заболеваний, говорится в письме Минпромторга, поступившем в «ФВ». О том, что почти три десятка базовых онкологических препаратов, составляющих основу протоколов лечения, отсутствуют сейчас на российском рынке или поставляются в недостаточном количестве, 27 российских благотворительных фондов и пациентских организаций сообщили 26 октября Президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину.

Минздрав разработал и внес в правительство проект постановления, которое позволит регулятору предлагать производителю перерегистрацию цены. Это позволит оперативно реагировать на негативное изменение ситуации с лекарствами, когда появляется риск их дефицита на рынке.

На сегодняшний день не имеют зарегистрированных российских препаратов следующие пять МНН: прокарбазин, третиноин, кармустин, мелфалан (для лекарственной формы лиофилизат), цитарабин (для дозировок 500 мг и 1000 мг). Минпромторг готов централизованно закупить эти препараты за рубежом.

Росздравнадзор и Минпромторг провели совместную проверку производства компании «Верофарм», производителя винкристина. В регистрационное досье «Веро-Винкристин» (МНН винкристин), Минздрав внес изменения, сокращающие срок годности препарата с двух лет до одного года. За счет этого решена проблема нестабильности готовой лекарственной формы. Теперь компания возобновит ранее приостановленное производство.

На производственной площадке РОНЦ им. Блохина после возобновления производства уже произведены 35 тыс. упаковок винкристина, которые проходят процедуру выпускающего контроля. Препараты обоих производителей поступят в гражданский оборот 11 ноября.

«Верофарм» также возобновил производство онкопрепарата этопозид и в ближайшее время выпустит 49 тыс. упаковок, первые серии поступят в гражданский оборот 15 ноября.

По информации компании «Новомедика», к середине ноября планируется ввезти около 54 тыс. упаковок высокодозного препарата с МНН цитарабин.

«Высокодозный метотрексат есть в наличии у нескольких производителей, таких как «Сандоз» и «Верофарм», в количестве более 2500 упаковок. В ближайшее время белорусский производитель препарата поставит в Россию 1200 упаковок», – указано в письме Минпромторга.

Елена Сидорова

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