Biocodex оперативно реализовала маркировку лекарственных препаратов совместно с PharmaTrace

Международная компания Biocodex в рамках партнерства с PharmaTrace внедрила облачную систему Check, Track&Trace (CTT) для оптимизации логистики, автоматизации бизнес-процессов и обеспечения формирования и отправки отчетности по прослеживаемости лекарственных препаратов в соответствии с государственными требованиями в России.

«Мы в Biocodex постоянно совершенствуемся, чтобы предлагать передовые решения в области здравоохранения для пациентов во всем мире, – заявила генеральный директор Biocodex в России Юлия Белова.

«Облачное решение CTT обеспечило оперативную работу с большим объемом данных за счет своей масштабируемости, что стало для нас ключевым критерием для обеспечения бесперебойного функционирования логистических процессов, – подчеркнул IT-директор Biocodex в России Дмитрий Михеев. – Электронные сервисы и автоматизированные инструменты, содержащиеся в Check, Track&Trace, дают возможность работать в режиме онлайн и обмениваться информацией с нашими партнерами не только в рамках сериализованных поставок товаров, но и в будущем использовать СTT, как автоматизированный информационно-логистический ресурс, не связанный с прослеживаемостью».

Он также добавил, что компании «удалось внедрить новую автоматизированную систему CTT и успешно подготовиться к валидному обмену данными с ФГИС МДЛП».

«Благодарим коллег из PharmaTrace за реализованный совместный проект, который мы рассматриваем как инвестиции в информационное и технологическое развитие нашей компании», – заключил он.

Как подчеркнул директор по продукту/проекту PharmaTrace Дмитрий Баглей, каждый проект по маркировке с международной компанией носит уникальный характер и имеет свои отличительные черты. «В проекте с командой Biocodex перед нами стояла неклассическая задача, которую предстояло решить и обеспечить клиента необходимыми инструментами для интеграции с логистическим оператором, не нарушая уже существующий логистический процесс, – рассказал он. – Условием лог-оператора нашего клиента было предоставление информации в определенном кастомизированном формате. Мы, со своей стороны, применили требуемые инструменты облачной платформы CTT и смогли адаптировать канонические форматы под запрашиваемый формат склада».

Он отметил, что используя возможности логистической платформы СTT, PharmaTrace готова предоставлять услуги и осуществлять бесшовную интеграцию с любым логистическим оператором. Платформа «адаптируется под специфику взаимодействия участников товаропроводящей цепи, решая комплексные проектные и технические задачи».

«Логистическая платформа CTT – это не просто корректная отчетность, уже 15% это обработка транзакций, не связанных с прослеживаемостью, – заявил Дмитрий Баглей. – Автоматизированные электронные сервисы в составе СТТ открывают новые возможности для всех участников рынка и помогают организовать информационный обмен, учитывая любые запросы при интеграции и реализации комплексного проекта».

«На наших глазах идет цифровая революция, – прокомментировал новость генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», управляющей компании проекта PharmaTrace Герман Иноземцев. – Одно из ее ярчайших направлений – маркировка товарных категорий, а в числе передовых отрядов, на которых система «тренируется», оказались лекарственные препараты. Как говорят: если не можешь остановить движение – возглавь его. Это своевременно стало очевидным для компании Biocodex. Понимая, что просто «клеить марки» – это далеко не исчерпывающее умение, обеспечивающее следование требованиям реалий маркировки, наш партнер пришел к решению, что для развития успеха компании в области лекарственного обеспечения в России ключевой аспект – корректное и адекватное взаимодействие с системой МДЛП с целью предотвратить перебои в продвижении по каналам сбыта, а также для использования данных в наиболее эффективном виде».

«PharmaTrace в качестве инновационной IT-компании – разработчика облачной B2B-платформы в сфере производственной и складской логистики товаров обеспечивает информационный обмен партнеров по всей цепочке поставок (Supply Chain Planning&Execution), – сообщил коммерческий директор по продукту/проекту PharmaTrace Сергей Денисов. – Проект с Biocodex еще раз показал возможность решения Check, Track&Trace обеспечивать оперативную работу с любым объемом данных, что особенно важно для участников фармацевтического рынка, оборот которых исчисляется десятками и даже сотнями миллионов SGTIN в год».

Biocodex – независимая международная фармацевтическая компания, которая более 60 лет занимается разработкой, исследованием, производством и поставкой фармацевтической продукции. В целях развития исследовательской работы и продвижения знания о микробиоте человека, компания ведет во всем мире масштабные международные программы с участием ведущих специалистов здравоохранения. Штаб-квартира Biocodex находится во Франции, а ее филиалы открыты во многих странах мира.

Источник: PharmaTrace

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