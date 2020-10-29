В ходе испытаний экспериментального препарата несколько пациентов потеряли способность ходить

Ultragenyx Pharmaceutical приостановила испытания экспериментального препарата для лечения синдрома Ангельмана после развития серьезного побочного эффекта. Компания планирует изменить дозировку и продолжить исследования, поскольку лекарство показывает удовлетворительные результаты в борьбе с болезнью.

Американская компания Ultragenyx Pharmaceutical прервала I-II фазу испытаний препарата GTX-102, предназначенного для лечения синдрома Ангельмана. Причиной остановки исследования явилась слабость нижних конечностей у части испытуемых, некоторые пациенты потеряли способность ходить. Ultragenyx исследует олигонуклеотид GTX-102, компания будет рассматривать изменение дозировки лекарственного средства, сообщает издание FierceBiotech.

В клиническом испытании приняли участие пять пациентов с синдромом Ангельмана. Каждый из них на протяжении четырех месяцев получал увеличивавшуюся дозу препарата. В результате у одного из них возникла слабость нижних конечностей после приема предпоследней дозы. У остальных четырех пациентов похожие симптомы проявились при введении максимальной дозы. Нежелательная реакция возникла через 1–4 недели после последнего приема препарата.

У двух пациентов слабость «переросла в неспособность ходить или носить тяжести». Побочные эффекты заставили Ultragenyx и ее партнера GeneTx Biotherapeutics приостановить испытания и назначить тестируемым иммуноглобулин и кортикостероиды внутривенно, после чего состояние пациентов улучшилось.

«Наиболее серьезные проявления неврологических симптомов… исчезли в течение нескольких недель после перерыва в приеме доз и начала лечения», — говорится в заявлении Ultragenyx по этому поводу.

У четырех пациентов нежелательные явления полностью исчезли через 19–70 дней после первого появления. Состояние пятого пациента «существенно улучшилось» через три-четыре недели, по словам Ultragenyx, он почти полностью вылечился.

Магнитно-резонансная томография испытуемых выявила воспаление в той части поясницы, в которую вводили препарат. У пациентов также наблюдалось повышение уровня белка спинномозговой жидкости.

Ultragenyx и GeneTx планируют уменьшить дозу до такого уровня, при котором GTX-102 вызвает клинические улучшения без побочных эффектов. Компании также намерены внедрить более медленный режим титрации, адаптированный под каждого пациента, и изменить метод введения, чтобы сократить время контакта с лекарством.

Готовность Ultragenyx работать над проблемами безопасности обусловлена данными о положительном влиянии GTX-102 на пациентов с синдромом Ангельмана, которые страдают задержкой развития, проблемами с равновесием, двигательными нарушениями и судорогами из-за потери экспрессии белка UBE3A.

У всех пациентов к 128-му дню испытаний значительно улучшилось состояние по шкале симптомов Ангельмана. Способность к общению и поведение всех пяти участников также улучшились, они смогли выучить новые слова и жесты.

Николай Соколов

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