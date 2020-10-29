Минпромторг представил на обсуждение паспорт госпрограммы развития фарм- и медпромышленности

К 2024 году в фармацевтической и медицинской промышленности будет создано и модернизировано 23 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, доля отечественных лекарств в общем объеме потребления (в денежном выражении) достигнет 35,6%, а медицинских изделий — 30%. Таковы уточненные показатели государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Минпромторг опубликовал на портале regulation.gov.ru откорректированный паспорт госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» для общественного обсуждения. Одни показатели увеличены по сравнению с прошлой редакцией документа, другие уменьшены, третьи не приведены в количественном выражении. Обсудить предложения ведомства на портале законопроектов можно будет до 11 ноября.

К 2024 году Минпромторг ожидает, что экспорт лекарственных средств и медицинских изделий будет составлять не менее 180 млрд рублей, а больше половины производителей будут осуществлять технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли.

Новый паспорт госпрограммы стал предметом обсуждения экспертов в рамках подготовки проекта федерального бюджета на будущий год. В частности, Счетная палата проанализировала корректировки показателей, предложенные Минпромторгом, и не увидела взаимозависимости между изменением объемов финансирования и значениями индикаторов. К примеру, в подпрограмме «Развитие производства лекарственных средств» Минпромторг предлагает уменьшить траты в 2021 году на 2,6 млрд руб. (38,6%), зато в 2022-2023 годах наоборот увеличить их на 185,5 млн (2,7%) и 932,9 млн руб. (13,6%) соответственно. При этом отмечается низкое кассовое исполнение расходов по ней за 2019 год (50,4%) и за 8 месяцев текущего года (7,9 %). «ФВ» направил запрос в министерство с просьбой прокомментировать эти предложения.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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