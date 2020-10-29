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Директор хабаровской «Фармации» уволен за отказ покупать антибиотики у «Дальхимфарма»

Михаил Дегтярев в ОАО «Дальхимфарм»

Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов уволил главу краевой «Фармации» Дениса Улыбышева. Причиной послужил отказ руководителя аптечной сети покупать дополнительные партии антибиотиков. Минздрав счел, что из-за этого в регионе образовался дефицит препаратов. Улыбышев утверждает, что предприятие обеспечено препаратами до начала ноября, когда запланирована следующая поставка.

Директор краевого госпредприятия «Фармация» Денис Улыбышев был уволен на оперативном совещании в правительстве, прошедшем 27 октября, по п.2 ст.278 ТК РФ (в связи с принятием собственником имущества организации либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора). Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «ФВ». При этом власти до сих пор не назначили и.о. директора учреждения. Известно, что правительство ведет переговоры об этом с заместителем директора «Фармации» Ольгой Холиной.

На мероприятии обсуждался дефицит антибиотиков, сложившийся в аптеках края. Исполнительный директор завода «Дальхимфарм» Ирина Гусева сообщила о готовности поставлять парацетамол, дексаметазон, левофлоксацин, азитромицин, тилаксин. «Мы нарастили объем выпуска этих препаратов по сравнению с прошлым годом, можем полностью обеспечить регион, но у нас нет четких цифр, сколько нужно для потребления нашему министерству здравоохранения на сегодняшний день», — сказала она.

Гусева сообщила, что предприятие предлагало «Фармации» закупить препараты впрок. «Буквально на прошлой неделе купили у нас 120 тысяч (упаковок левофлоксацина — прим. ред.), причем мы сами предложили. Мы видели ажиотаж. Новосибирск, Омск, Томск, Приморье скупали, мы тоже предложили (свою продукцию — прим. ред.), но нам сказали, что потребности как бы нет. Мы, к сожалению, одновременно все выпустить не можем, но со 2 ноября у нас будет в продаже левофлоксацин. Буквально 1 день, и мы обеспечим», — заверила руководитель завода.

Евгений Никонов усмотрел в этой ситуации вину Дениса Улыбышева. При этом экс-директор «Фармации» сообщил, что в сети препараты сейчас есть. «На утро 27 октября у нас на складе было 850 упаковок азитромицина, 300 — левофлоксацина, 60 — амоксиклава. Должны с этими объемами продержаться до начала ноября. По результатам мониторинга всех коммерческих аптечных сетей, ситуация в регионе с антибиотиками в принципе тяжелая. У дистрибьюторов остатков медикаментов нет», — сказал на совещании Улыбышев.

В беседе с корреспондентом «ФВ» он пояснил, что у «Фармации» есть задолженность перед «Дальхимфармом» около 1 млн руб. «Мы взяли достаточное количество препаратов для сети. Создавать запасы и копить долги — неэффективное решение для нашего предприятия», — отметил Денис Улыбышев.

Информированный источник в аптечной сети региона рассказал «ФВ», что увольнение Улыбышева могло стать популистским решением. «Он не может отвечать за наличие дефицитных препаратов в каждой аптеке края. Но правительству нужно было отреагировать на жалобы населения», — пояснил он. Коллеги предполагают, что этот шаг не упрочит позиции «Фармации» в условиях нехватки препаратов.
Фото: khabkrai.ru

Ольга Коберник
pharmvestnik

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29 октября, 2020 | Просмотров: 118