Директор хабаровской «Фармации» уволен за отказ покупать антибиотики у «Дальхимфарма»

Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов уволил главу краевой «Фармации» Дениса Улыбышева. Причиной послужил отказ руководителя аптечной сети покупать дополнительные партии антибиотиков. Минздрав счел, что из-за этого в регионе образовался дефицит препаратов. Улыбышев утверждает, что предприятие обеспечено препаратами до начала ноября, когда запланирована следующая поставка.

Директор краевого госпредприятия «Фармация» Денис Улыбышев был уволен на оперативном совещании в правительстве, прошедшем 27 октября, по п.2 ст.278 ТК РФ (в связи с принятием собственником имущества организации либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора). Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «ФВ». При этом власти до сих пор не назначили и.о. директора учреждения. Известно, что правительство ведет переговоры об этом с заместителем директора «Фармации» Ольгой Холиной.



На мероприятии обсуждался дефицит антибиотиков, сложившийся в аптеках края. Исполнительный директор завода «Дальхимфарм» Ирина Гусева сообщила о готовности поставлять парацетамол, дексаметазон, левофлоксацин, азитромицин, тилаксин. «Мы нарастили объем выпуска этих препаратов по сравнению с прошлым годом, можем полностью обеспечить регион, но у нас нет четких цифр, сколько нужно для потребления нашему министерству здравоохранения на сегодняшний день», — сказала она.

Гусева сообщила, что предприятие предлагало «Фармации» закупить препараты впрок. «Буквально на прошлой неделе купили у нас 120 тысяч (упаковок левофлоксацина — прим. ред.), причем мы сами предложили. Мы видели ажиотаж. Новосибирск, Омск, Томск, Приморье скупали, мы тоже предложили (свою продукцию — прим. ред.), но нам сказали, что потребности как бы нет. Мы, к сожалению, одновременно все выпустить не можем, но со 2 ноября у нас будет в продаже левофлоксацин. Буквально 1 день, и мы обеспечим», — заверила руководитель завода.

Евгений Никонов усмотрел в этой ситуации вину Дениса Улыбышева. При этом экс-директор «Фармации» сообщил, что в сети препараты сейчас есть. «На утро 27 октября у нас на складе было 850 упаковок азитромицина, 300 — левофлоксацина, 60 — амоксиклава. Должны с этими объемами продержаться до начала ноября. По результатам мониторинга всех коммерческих аптечных сетей, ситуация в регионе с антибиотиками в принципе тяжелая. У дистрибьюторов остатков медикаментов нет», — сказал на совещании Улыбышев.

В беседе с корреспондентом «ФВ» он пояснил, что у «Фармации» есть задолженность перед «Дальхимфармом» около 1 млн руб. «Мы взяли достаточное количество препаратов для сети. Создавать запасы и копить долги — неэффективное решение для нашего предприятия», — отметил Денис Улыбышев.

Информированный источник в аптечной сети региона рассказал «ФВ», что увольнение Улыбышева могло стать популистским решением. «Он не может отвечать за наличие дефицитных препаратов в каждой аптеке края. Но правительству нужно было отреагировать на жалобы населения», — пояснил он. Коллеги предполагают, что этот шаг не упрочит позиции «Фармации» в условиях нехватки препаратов.

Фото: khabkrai.ru

Ольга Коберник

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