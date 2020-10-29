Дефицит азитромицина и других антибиотиков возник на фоне удвоения продаж

Продажи антибиотиков и противовирусных лекарств, попавших в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, с марта по сентябрь 2020 года выросли на 30–100% ежемесячно. Также увеличено и производство препаратов. В начале октября продажи продолжили расти, одновременно с этим региональные СМИ стали сообщать о дефиците лекарств.

«ФВ» выяснил, что причина дефицита в аптеках азитромицина, левофлоксацина, цефтриаксона, цефотаксима и умифеновира не в отсутствии лекарств, а повышенном спросе. Их продажи удвоились, следует из данных AlphaRM. По данным Росздравнадзора, значительно увеличено и производство препаратов, некоторых — кратно.

Спрос растет

Рост продаж этих лекарств начался в марте, когда в стране были введены карантинные меры из-за эпидемии коронавирусной инфекции, и продолжается до сих пор. Первый всплеск продаж зафиксирован в середине марта, повышенный спрос наблюдался в течение весны и лета текущего года, осенью отмечается сильный скачок. С марта по сентябрь в аптеках продано 18,6 млн упаковок азитромицина, в прошлом году за этот же период — 9,4 млн. Продажи азитромицина в сентябре выросли почти в 2,4 раза (в сравнении сентябрем 2019 года), левофлоксацина — в 2,2 раза, цефотаксима — в 1,7 раза, умифеновира — в 3,1 раза. При этом продажи цефтриаксона почти не изменились.

По предварительным данным, с 1 по 11 октября 2020 года азитромицина продано на 54% больше, чем за весь октябрь 2019 года, левофлоксацина — на 28%, цефтриаксона — на 12%, умифеновира — на 108%.

«Сейчас мы видим данные на середину октября, продажи анализируемых МНН сопоставимы с предыдущими периодами, какого-то выраженного падения не наблюдается. Поэтому по историческим данным пока трудно сказать, начался ли сейчас дефицит на рынке или речь идет о нехватке лекарств в некоторых аптеках. Потенциально высокие продажи на 41 неделе могут быть связаны с тем, что покупатели на фоне сезонных потребностей или начавшегося ажиотажа скупали товары, которые были накоплены на остатках в аптеках. Если их будет недостаточно, в том числе из-за проблем с отпуском маркированных товаров, то на 43–44 неделях мы увидим отражение этого и в данных аналитических агентств», — сообщила руководитель департамента анализа розничного сегмента фармацевтического рынка AlphaRM Анна Поляничко.

Производство тоже растет

По данным Росздравнадзора о вводе лекарств в гражданский оборот, в 2019 году на рынок было выпущено 687 серий азитромицина, то в текущем году уже 964 серии (одна серия включает несколько тысяч упаковок, у разных производителей может отличаться). Аналогичная ситуация с другими лекарствами, особняком стоит только цефотаксим.

Генеральный директор АО «Алиум» и президент ОАО «Синтез» Рустем Муратов рассказал «ФВ», что производственные площадки работают в несколько смен с максимальной загрузкой. «В октябре 2020 года только в Кургане препаратов азитромицина произведено в пять раз больше, чем в октябре 2019 года. Мы отгружаем лекарства как в госучреждения, так и в розницу через дистрибьюторов», — добавил он.

В середине октября участники рынка завяили о дефиците лекарств, который возник на фоне введения системы маркировки лекарственных препаратов (СМДЛП), которая периодически дает сбой. Региональные СМИ сообщают о нехватке антибиотиков в аптеках. Председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров 27 октября признал, что введение маркировки «разрушило систему поставки лекарств».

Елена Калиновская

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