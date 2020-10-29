Регионы получат 15 млрд рублей на закупку СИЗ, тестов и лекарств для борьбы с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ), тест-систем для диагностики COVID-19 и улучшения материально-технической базы медучреждений для борьбы с коронавирусом. Кроме того, еще 5 млрд рублей будет направлено на закупку лекарств для амбулаторных больных по всей стране.

«Деньги должны пойти – сейчас говорю о региональной помощи – на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы, тестирование. Именно на борьбу с COVID-инфекцией, именно на эти цели, а не на какие-то другие», – сообщил Владимир Путин, уточнив, что «практически согласована» цифра в 10 млрд рублей.

Помимо этого, по словам президента, Правительство РФ «вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами» для лечения от коронавирусной инфекции в амбулаторном режиме. «Обсуждалась цифра в пять с небольшим миллиардов. Прошу не затягивать с этим решением, давайте договоримся. Знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», – распорядился Владимир Путин.

«Мы действительно в процессе согласования, уже почти завершили это согласование, и у нас уже есть распределение по соответствующим субъектам, осталось немного в части финансовой помощи», – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В марте 2020 года Правительство РФ выделило из резервного фонда 33,4 млрд рублей 77 регионам на организацию дополнительных койко-мест и покупку медоборудования для борьбы с COVID-19.

По подсчетам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), расходы регионов на бюджетный подраздел «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» в 2020 году с начала пандемии выросли в 26 раз. При этом по состоянию на октябрь 2020 года только Москва в общей сложности потратила на борьбу с пандемией 213 млрд рублей.

На 28 октября в России выявлено 1 563 976 заболевших COVID-19 в 85 регионах, скончались 26 935 человек. За сутки заболели еще 16 202 человека, 346 – умерли, что является рекордной цифрой с начала пандемии.