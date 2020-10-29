Минпромторг намерен централизованно закупить онкопрепараты по пяти МНН

Минпромторг РФ для нужд конкретных медучреждений готов централизованно закупить не имеющие аналогов в России онкопрепараты по пяти МНН. Ранее благотворительные фонды, оказывающие помощь пациентам с онкозаболеваниями, адресовали президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо о проблемах с лекобеспечением онкологических больных, в том числе детей, указав на дефицит 26 противоопухулевых препаратов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что правительство работает над устранением проблемы. Минпромторг РФ для нужд конкретных медучреждений готов централизованно закупить не имеющие аналогов в России онкопрепараты по пяти МНН. Ранее благотворительные фонды, оказывающие помощь пациентам с онкозаболеваниями, адресовали президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо о проблемах с лекобеспечением онкологических больных, в том числе детей, указав на дефицит 26 противоопухулевых препаратов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что правительство работает над устранением проблемы.

В Минпромторге и Минздраве отметили, что сегодня не имеют зарегистрированных российских аналогов следующие пять МНН – прокарбазин, третиноин, кармустин, мелфалан (лиофилизат для приготовления раствора), цитарабин (для дозировок 500 мг и 1000 мг). «По этим препаратам Минпромторг России готов осуществить централизованные закупки препаратов за рубежом для нужд конкретных медицинских учреждений и национальных медицинских исследовательских центров», – говорится в совместном сообщении ведомств.

Необходимый объем закупок будет определяться Минздравом.

В сообщении также поясняется, что после анализа информации, поступившей от представителей общественных организаций и врачебного сообщества, ведомства совместно принимают меры для улучшения ситуации по обеспечению пациентов онкогематологическими лекарственными препаратами.

Минздрав также разработал и по ускоренной процедуре внес в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю лекарств перерегистрацию цены. Таким образом, в ведомстве рассчитывают устранить дефицит или полное отсутствие на рынке востребованных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, из-за их низкой зарегистрированной предельной отпускной цены.

Помимо открытого письма Путину, главе Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину о проблемах с лекобеспечением онкопациентов, в октябре 2020 года на ту же тему появилась петиция о дефиците онкогематологического препарата винкристина. Он имеет аналог в России, но объемов производства не хватает, – детские онкологи и родители жаловали на качество отечественного дженерика. Обращение собрало более 4 тысяч подписей.

Основную причину дефицита препаратов фонды и врачи видят в введении в 2016 году правила «Третий лишний», которое действует для импортных лекарств и предусматривает отклонение заявки участника, предлагающего к закупке импортную продукцию в случае, если на торги вышли как минимум два поставщика с товаром, происходящим из стран ЕАЭС.

Когда ситуация с обеспечением стала ухудшаться, в августе 2020 года правительство утвердило постановление, вводящее до конца 2021 года исключения из правила «Третий лишний». В список попали онкогематологические препараты филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.