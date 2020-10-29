Число передаваемых чеков о продаже маркированных лекарств выросло в 3,5 раза

За полтора месяца объем поступающих в систему маркировки чеков о продаже лекарств выросло с двух до семи в секунду. Об этом в ходе совещания аптечных организаций с Росздравнадзором сообщил руководитель проекта «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. Совещание проводилось для разъяснения упрощенной схемы приемки товара, которая внедрена на случай ошибок в передаваемых между участниками рынка документов.

«Оператор-ЦРПТ» многократно подчеркивал, что продажа в аптеках никаким образом не может быть заблокирована системой МДЛП. Дело в том, что продажа осуществляется с использованием контрольно-кассовой техники: оператор фискальных данных формирует чеки и передает в иные организации – Федеральную налоговую службу и МДЛП. Даже если в аптеке нет интернета, пропала связь, эти чеки копятся и будут отправлены позже. Мы сейчас видим большой прирост: в начале сентября это два чека в секунду, в середине октября – уже 7 чеков в секунду. Они поступают в систему равномерно, обрабатываются, и товар переводится в конечный статус», — рассказал Егор Жаворонков.

Одной из основных мер по ускорению продаж лекарств является временный переход на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах. Для этого в системе реализован новый функционал — возможность безакцептной приемки товара получателем. Получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. Далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки.

«Если вы продали лекарство через контрольно-кассовую технику и сканировали код Data Matrix, оно встанет вам на баланс, так как в чеке есть ИНН вашей организации», — добавил представитель оператора», — уточнил Жаворонков.

Одним из фактором, который влиял на скорость движения препаратов, также было то, что в ряде аптек по их собственной инициативе была реализована нерегламентированная проверка подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи, что могло приводить к задержкам при отпуске препаратов покупателям. ЦРПТ ведёт активную работу с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия этих проверок, что упростит продажу лекарств. 23 октября Росздравнадзором в адрес аптек разосланы соответствующие методические рекомендации.

В ходе совещания представитель Росздравнадзора Елена Кудрявцева пояснила, почему в методических рекомендациях речь идет только об аптечном звене.

«В письме речь идет только об отпуске лекарственных препаратов: что нужно сделать аптекам, чтобы делать меньше запросов, какие нужно отключить функции. Вся остальная информация для опта и остальные бизнес-процессы, которые описываются в бизнес-процессах, будут описаны в изменениях в постановление правительства №1556, которое сейчас находится на согласовании в правительстве», — подчеркнула представитель ведомства.

gmpnews