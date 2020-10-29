ФАС России предлагает решение по дешевым лекарствам из перечня ЖНВЛП

Антимонопольное ведомство предлагает ряд механизмов, направленных на недопущение ухода с рынка дешёвых жизненно важных препаратов, цены на которые были зарегистрированы в 2010 году, — сообщается на официальном сайте ФАС России.

Для того, чтобы решить проблему невыгодного производства дешевых лекарств, которые входят в перечень ЖНВЛП и цены на которые были зарегистрированы в 2010 году, ФАС России совместно с Минздравом России разработали проект постановления, который призван предотвращать уход таких препаратов с российского фармрынка и, тем самым, обеспечивать их доступность для пациентов.

ФАС России разделяет позицию онкологических пациентских организаций о необходимости принятия оперативных мер по ликвидации дефицита жизненно важных препаратов. Для решения проблемы антимонопольное ведомство со своей стороны предлагает дальнейшую централизацию закупок, уточнение правил формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК), а также отмену правила «третий лишний» для жизненно важных препаратов с риском дефицита.

ФАС России всегда была последовательным сторонником централизации закупок, тем более, что эта возможность предусмотрена Законом о контрактной системе. Также в качестве дополнительной гарантии, которая бы позволила обеспечить стабильный доступ пациентов к закупаемым лекарственным препаратам, антимонопольное ведомство видит стимулирование заключения долгосрочных контрактов.

Летом 2020 года ФАС России со своей стороны оперативно согласовала вывод из-под правила «третий лишний» ряда онкологических препаратов, которые оказались в дефиците.

Кроме того, по мнению ФАС России, для того, чтобы формирование начальной максимальной цены контракта (НМЦК) было эффективно и не приводило к риску срыва аукционов, используемые при её расчёте цены должны быть проверенными, устойчивыми и, самое главное, должны применяться в отношении препаратов, которые реально обращаются на фармрынке.

gmpnews