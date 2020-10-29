Проект фито-фармацевтического производства будет реализован в Северной Осетии

Для его реализации будет использовано современное оборудование, привлечены специалисты из фармацевтической отрасли

Проект фито-фармацевтического производства полного цикла предусматривает создание нового направления в растениеводстве Республики Северная Осетия — Алания и предполагается к реализации в три этапа, — сообщил в интервью ТАСС генеральный директор «Корпорации инвестиционного развития Республики Северная Осетия — Алания» Таймураз Гугкаев.

Первый этап — создание пункта сбора, сушки и фасовки дикорастущего лекарственного сырья с привлечением сельского населения к сбору трав.

На втором этапе планируется выращивание лекарственного сырья и его дальнейшая реализация на фармацевтические предприятия.

На третьем этапе будет создано производство высококачественных эфирных масел, соответствующих международным стандартам качества органического земледелия, а также производство лекарственных сборов и чаев. Также проектом предполагается создание семенного банка лекарственных растений на территории республики. Для его реализации будет использовано современное оборудование, привлечены специалисты из фармацевтической отрасли.

«Фонд поддержки предпринимательства республики оказал помощь инициаторам проекта в подготовке бизнес-плана, они планируют участвовать в конкурсах на получение грантов для предпринимателей и предоставление земельных участков без проведения торгов. После решения всех организационных вопросов и определения наиболее оптимальных источников финансирования мы надеемся на успешную реализацию этого проекта», — отметил Гугкаев.

gmpnews