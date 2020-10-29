Расширяется список товаров, освобождаемых от таможенных пошлин, для борьбы с COVID-19

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подготовил изменения в перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами – членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Проект документа опубликован на портале docs.eaeunion.org, его обсуждение продлится до 15 ноября 2020 г.

Согласно вносимым изменениям, от уплаты таможенных пошлин при ввозе на единую таможенную территорию Таможенного союза освобождаются следующие товары (с указанием ТН ВЭД ЕАЭС):

2804 40 000 0 — Кислород;

2811 29 300 0 — Оксиды азота;

3002 12 000 3 — Гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины;

3002 12 000 5 — Фракции крови прочие человеческого происхождения;

3002 90 500 0 — Культуры микроорганизмов;

4202 99 000 0 — Термосумки лабораторные;

8418 40 200 8 — Морозильники медицинские.

gmpnews