UPD: Фармпроизводители сообщили о массовых проблемах с поставками лекарств в Россию

Зарубежные фармпроизводители продолжают фиксировать проблемы с маркировкой лекарств: в розницу, по их оценкам, не могут быть своевременно поставлены 40 млн упаковок более 450 различных препаратов. Специалисты НИУ ВШЭ помимо сбоя в системе МДЛП указывают на проблемы в госзакупках.

Две трети компаний, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), из-за сбоев в системе маркировки движения лекарственных средств (МДЛП) испытывают проблемы при прохождении таможенных процедур: либо эта процедура затянулась по срокам, либо компании вовсе не могут ввезти в Россию свою продукцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные из опроса, который AIPM провела среди своих членов 27 октября.

Более чем у половины компаний-членов AIPM возникли сложности при вводе продукции в гражданский оборот: они не могут сделать это в течение недели, в некоторых случаях задержки длятся до двух недель. О сбоях в системе при отгрузке дистрибьюторам сообщили две трети членов AIPM. Из-за этого блокируется дальнейшее движение лекарств.

Нестабильная работа системы маркировки лекарств привела к тому, что на данный момент на разных этапах «зависли» более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн упаковок.

Специалисты НИУ ВШЭ в своем новом исследовании подтвердили проблемы с поставками лекарств, входящих в перечень ЖНВЛП, пишут «Ведомости». В Иркутской области есть проблемы со своевременной поставкой противоопухолевого препарата энзалутамид, Москва не получила вовремя противоопухолевые препараты ривароксабан, олапариб и дабрафениб, в Красноярском крае нарушены сроки поставки онкологического пембролизумаба. Поставка 4,5 млн лекарственных препаратов суммарно задержана на 216 дней.

По мнению заместителя директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константина Головщинского, помимо сбоя в системе МДЛП имеются проблемы с госзакупками. Он считает неправильное целеполагание ключевой ошибкой системы госзакупок лекарств.

«Анализ закупок лекарственных препаратов в 2019 и 2020 годах демонстрирует критически низкие показатели конкуренции и экономии в таких процедурах», – указывают специалисты НИУ ВШЭ. В этом году из 100 самых крупных электронных аукционов на закупку жизненно необходимых лекарственных препаратов с общей суммой контрактов (НМЦК) в 43,1 млрд руб. 94 не состоялись (в стоимостном выражении 97,8%). При этом доля «сорванных» процедур, не приведших к заключению контракта, выросла по сравнению с прошлым годом почти в полтора раза. Одна из главных причин срывов – слишком низкие, по мнению фармацевтов, закупочные цены на лекарства.

Как писал «ФВ», компания «Гедеон Рихтер Рус» сообщила о приостановке поставок лекарственных препаратов в Россию ориентировочно до 29–30 октября. Это связано с техническими сбоями в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, которые продолжаются с 30 сентября, говорится в письме контрагентам. Основанием для такого решения стала невозможность осуществить таможенную процедуру и реализовать лекарства участникам товаропроводящей цепи.

27 октября «Центр развития перспективных технологий» сообщил, что маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли.

new: Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что все закупки лекарственных препаратов осуществляются заблаговременно и проводятся в строгом соответствии с законодательством. Если закупка по какой-либо причине не состоялась, объявляется новый аукцион. «На доступность препаратов для пациентов это не влияет, поскольку в городе сформирован значительный запас лекарств для лечения больных с онкологией. Неснижаемый остаток, всегда имеющийся в резерве, способен обеспечивать бесперебойную выдачу препаратов в течение полугода», – говорится в сообщении пресслужбы департамента, поступившего в «ФВ».

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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