Путин признал проблемы с масштабированием производства вакцины от COVID-19

Владимир Путин надеется, что в конце года россиян начнут прививать от COVID-19 в массовом порядке. Для массового производства вакцины в стране нет необходимого оборудования.

Чтобы наладить массовый выпуск вакцин против новой коронавирусной инфекции в России, необходимо приобрести или создать соответствующее оборудование. Об этом рассказал Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!». Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

«Вопрос сейчас только в одном: обеспечить необходимый объем промышленного производства, — заявил президент. — Здесь есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования, «железа», что называется, для разворачивания массового производства».

По его словам, в этом вопросе Россия готова с сотрудничеству с иностранными партнерами.

«Прежде всего мы должны будем обеспечить вакцинирование граждан Российской Федерации, наших людей, защитить их здоровье от этой опасной инфекции, — подчеркнул Путин. — Мы с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках, емкость которых эксперты оценивают суммарно примерно в 100 млрд долл. в годовом выражении».

Россия готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности и плотнее, чем до сих пор, сотрудничать с зарубежными учеными по этой теме.

«Многие европейские страны уже заключили контракты на поставку вакцины из Великобритании, — продолжил президент. — К сожалению, у коллег есть некоторые сбои. Они делают свою вакцину на основе аденовируса обезьяны, шимпанзе, а наши специалисты в Институте имени Гамалеи — на основе аденовируса человека. Действует это эффективно, слава богу, без сбоев».

Екатерина Погонцева

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