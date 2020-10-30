Минздрав США опубликовал условия получения бесплатной вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения США опубликовало условия получения бесплатной вакцины от COVID-19. В сообщении говорится, что прививку от коронавируса смогут получить пожилые люди со страховкой Medicare, дети, лица с индивидуальной страховкой или страховкой компании, а также неимущие.

Министерство здравоохранения США опубликовало условия страхового покрытия, призванные обеспечить каждого гражданина страны доступом к бесплатным вакцинам от COVID-19 после того, как они получат одобрение от регуляторов, сообщает ABC News.

Бесплатную вакцину смогут получить:

пожилые граждане, имеющие страховку Medicare;

лица, имеющие страховку от компании, на которую они работают;

лица, имеющие индивидуальную страховку;

лица, принадлежащие к категории нуждающиеся, которые получат вакцину в рамках программы Medicaid;

дети;

пожилые люди, имеющие страховку Medicare;

абитуриенты.

Также в заявлении министерства говорится, что врачам, больницам и клиникам, делающим вакцины пациентам без страховки, денежные средства будут выделены из федерального бюджета.

Центр услуг страховых программ Medicare и Medicaid увеличит количество денежных средств, выделяемых для оплаты лечения COVID-19 в больницах США. Реформы были приняты на фоне роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, сигнализируя о начале третьей волны, которая может превысить число случаев заражения, регистрировавшихся ранее в этом году.

Конгресс США уже принял закон о бесплатной вакцинации. Как объясняется, новые условия были необходимы для приведения политики по обеспечения бесплатными вакцинами в соответствие с платежными требованиями государственного и частного страхования и устранения бюрократических барьеров.

В настоящее время в США действует государственная операция «Warp Speed» по скорейшему распространению вакцины в ближайшие месяцы, которая обещала не вмешиваться в процесс разработки вакцин после конфликта между Администрацией Президента США и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Вакцины, которые не будут соответствовать установленным критериям для получения разрешения на применение, будут забракованы.

На данный момент в гонке за разработку вакцины лидируют четыре западных кандидата, чьи исследования находятся на заключительной стадии: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Владимир Заболотских

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