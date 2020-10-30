Ведущая льготный отпуск аптека предупредила поставщиков о возврате неакцептированного товара

Петербургская сеть аптек предупредила поставщиков о том, что будет возвращать им маркированные лекарственные средства, если в течение рабочего дня после отправки уведомления об их приемке не получат акцепт. Дистрибьюторы говорят, что выполнить эти сроки из-за сбоев в системе маркировки почти нереально.

АО «Петербургские аптеки» (учредитель — Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга) — единственная сеть в городе, осуществляющая льготный отпуск препаратов — уведомило дистрибьюторов, что будет возвращать им маркированные лекарства, если в течение рабочего дня не получит с их стороны акцепт и если на препаратах будет несчитываемый код. Делается это «в целях бесперебойного снабжения населения лекарственными средствами». Об этом говорится в письме, с которым ознакомился «ФВ», его подлинность подтвердили в компании.

Подлежат возврату и лекарства, агрегированные в короба нескольких уровней агрегации, и код Data Matrix которых не соответствует формату, который закреплен Постановлением Правительства № 1556, говорится в письме.

Сейчас в аптечном предприятии скопились препараты, акцепт по которым невозможно получить в течение суток, из-за чего затруднен их отпуск, сообщили «ФВ» в департаменте коммерции и маркетинга организации. Компания не в состоянии применять уведомительный режим, потому что он не закреплен никаким нормативно-правовым актом, а АО «Петербургские аптеки» является центром компетенций по маркировке и во всем придерживается буквы закона, уточнили в АО.

Также попадаются препараты с кодом, который не считывается. Но такие случаи носят единичным характер.

ЦРПТ сегодня, 29 октября, распространил пресс-релиз, в котором сообщает, что система МДЛП функционирует стабильно. Среднее время обработки документов импортеров колеблется от 2 до 29 минут. В оптовом звене 83–100% документов обрабатываются меньше одной минуты. Таким образом система не влияет на замедление скорости перемещения препаратов на рынке и поставку их пациентам. Самую высокую скорость обработки можно увидеть в аптеках, где практически каждый день 100% документов обрабатываются быстрее одной минуты.

При этом в Telegram-канале оператора в 14:30 сегодня было опубликовано сообщение: «В связи с большим количеством документов время их обработки может быть увеличено».

Согласно данным rusprofile.ru, основным заказчиком АО «Петербургские аптеки» является Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, с ним заключен 21 контракт на сумму свыше 40 млн рублей.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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