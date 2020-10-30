Gilead снизила прогноз по прибыли из-за плохих продаж ремдесивира

Gilead снизила прогноз своих доходов на 2020 год. Сократившееся летом число госпитализаций и недостаточный объем государственных закупок ремдесивира не позволит ей получить ожидаемую ранее прибыль.

Американская биофармацевтическая компания Gilead снизила верхний предел своего прогноза по прибыли за 2020 год до 23,5 млрд долл., сообщает Reuters. Ранее компания оценивала свой предполагаемый доход за текущий год в 24,1 млрд долл. По словам руководства компании, пересмотр оценок связан с не оправдавшим ожидание препаратом Veklury (ремдесивир), единственным средством в США, рекомендованным для лечения госпитализированных пациентов с коронавирусом.

«Пересмотр прогноза не целиком, но почти полностью связан с ожиданиями, касающимися Veklury… В третьем квартале спрос был меньше, чем ожидалось», – заявил финансовый директор Gilead Эндрю Дикинсон.

Ремдесивир принес компании 873 млн долл. за III квартал. Это ниже оценки аналитиков, которые прогнозировали доход от препарата в размере 960 млн долл., сообщает Reuters.

Коммерческий директор Gilead Йоханна Мерсье заявила, что, хотя летом в США наблюдался всплеск случаев заражения COVID-19, многие из больных были молодыми и им не требовалась госпитализация, а соответственно и ремдесивир. «Мы предполагаем, что в свете всплеска [заражений] этой осенью как в Европе, так и в США, цифры снова вырастут», – добавила она.

Gilead также сообщила, что определенная часть препаратов, зарегистрированных как проданные в III квартале, хранится для дальнейшего использования в IV квартале. Объем ремдесивира, закупленный для государственных нужд, оказался ниже прогнозов компании.

Ремдесивир разрешен или одобрен для использования в более чем 50 странах мира. Этот препарат входил в список лекарств, которыми лечили президента США Дональда Трампа, когда тот заразился COVID-19.

В целом выручка компании в III квартале составила 6,6 млрд долл. и превзошла среднюю оценку аналитиков в 6,31 млрд долл. Скорректированная прибыль компании на акцию составила 2,11 долл., что на 21 цент превысило ожидания Уолл-стрит.

Вчера, 28 октября, компания Pfizer отчиталась о своих финансовых результатах за третий квартал 2020 года. По сравнению с III кварталом прошлого года общий доход компании упал на 4%, а прибыль снизилась на 71%.

Николай Соколов

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