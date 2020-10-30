AIPM предлагает ЦРПТ снизить стоимость его услуг из-за частых сбоев в системе

В ассоциации предлагают перейти на поэтапный ввод системы в действие при последовательной отработке всех звеньев цепи, избавить участников товаропроводящей цепи от административной ответственности за неисполнение сроков передачи сведений в системе маркировки движения лекарственных препаратов (СМДЛП), которые происходят повсеместно не по их вине. Международные фармпроизводители считают целесообразным снизить плату за услуги оператора ЦРПТ, сообщили «ФВ» в AIPM.

«Устанавливаем KPI для каждого этапа, — комментирует инициативу директор по индустриальной политике AIPM Александр Мартыненко. — Затем 5-6 месяцев отрабатываем этап производство–таможня–выпуск в обращение, смотрим, все ли работает без перебоев. Анализируем проблемы. Достигли KPI — двигаемся дальше. Подключаем к системе оптовиков. И так далее, по всем этапам».

Эксперт считает целесообразным предусмотреть механизм сброса накопленных цифровых данных в случае возникновения перебоев, чтобы не создавать «пробки» в системе, которые препятствуют отпуску лекарств, и избавить участников товаропроводящей цепи от административной ответственности за неисполнение сроков передачи сведений в СМДЛП, которые происходят повсеместно не по их вине.

В подобной ситуации невыполнения своих обязательств оператором системы ЦРПТ в полном объеме справедливо поставить вопрос о существенном сокращении платы за неработающую должным образом услугу, констатируют в AIPM.

Ранее исполнительный директор AIPM Владимир Шипков сообщал, что из-за сбоев в работе системы маркировки на разных этапах в товаропроводящей цепи «застряли» более 450 МНН в объеме свыше 40 млн упаковок. Об этом проинформировали производители — члены ассоциации в ходе недавнего внутреннего опроса. Об аналогичных трудностях при работе с СМДЛП заявляли и отечественные компании.

Екатерина Погонцева

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