ЦРПТ упростил импортерам поставки лекарств и ускорил взаимодействие с ФТС в 10 раз

Центр развития перспективных технологий предпринял ряд мер, призванных ускорить и упростить поставки в Россию маркированных лекарств, которые на сегодня осуществляются из 56 стран.

В результате проведенных в августе и сентябре работ удалось сократить время обработки и обмена документами с ФТС (между системами ЕАИС ТО и МДЛП) до 16 минут со 150 минут в начале сентября, сообщают в ЦРПТ.

Реализована так называемая «703 схема» — механизм упрощенной корректировки сведений о ввозе лекарств и упрощенной «постановки» препаратов на баланс импортера. Эта схема может использоваться компаниями в случае ошибок при регистрации сведений в систему и не блокирует поставки и дальнейшие действия с товаром, уточняет оператор проекта.

Данные меры «уже позволили решить сложности с поставками ряда компаний». Среди них — Gedeon Richter (220 тыс. упаковок), Sentiss (145 тыс.), Johnson & Johnson (115,6 тыс.), Bausch Health (76,8 тыс.), Servier, Lilly Pharma, Transatlantic International, Abbott, Bayer и других». ЦРПТ начал активное взаимодействие с логистическим оператором «Сантэнс Сервис», который обслуживает порядка 45% импорта лекарств в Россию, и его клиентами, в частности «Озон», Novartis, «Сандоз».

Реализованные меры позволят в течение этой недели решить подавляющее большинство оставшихся единичных случаев, при которых у компаний возникали сложности при поставках препаратов, заключают в ЦРПТ.

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik