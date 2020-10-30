Takeda импортирует в Японию 50 млн доз вакцины Moderna от COVID-19

Takeda Pharmaceutical заключила соглашение с Moderna и Минздравом Японии о поставке в начале следующего года 50 млн доз вакцины от COVID-19. Испытания вакцины находятся на последней стадии в США. Параллельно Takeda имеет соглашение о поставках вакцин с компанией Novavax.

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical объявила, что импортирует и распространит в Японии 50 млн доз мРНК-1273, вакцины от COVID-19, разработанной американским производителем препаратов Moderna, в начале 2021 года в рамках трехстороннего соглашения между Takeda, Moderna и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Вакцина еще не получила официального разрешения на использование от японского регулятора. Moderna пообещала оказать помощь Takeda в этом вопросе.

Заявление компании последовало после соглашения между Takeda и американской фармацевтической фирмой Novavax о производстве вакцин от COVID-19 на японских заводах, с целью обеспечения долгосрочных поставок прививок для населения Японии. Также производители препаратов договорились о поставке 250 млн доз вакцин. Сотрудничество Takeda c Moderna и Novavax поддерживаются Минздравом Японии и Японским агентством медицинских исследований и разработок (AMED).

Вакцина от Moderna находится в настоящее время на последнем этапе исследований. 22 октября американская компания объявила о завершении регистрации 30 000 добровольцев для проведения фазы III клинического испытания мРНК-1273 в США.

В России зарегистрировано две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Эпи Вак Корона». В число производителей первой, помимо НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и компании «Биннофарм», недавно вошла компания «Генериум». Производитель второй – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Владимир Заболотских

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