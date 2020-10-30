Омбудсмен предложила правительству создать запасы лекарств для льготников

Омбудсмен Татьяна Москалькова рекомендует правительству модернизировать систему лекарственного обеспечения льготников и создать для них запасы наиболее востребованных препаратов.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подготовила тематический доклад по правам инвалидов, в котором она рекомендует правительству модернизировать систему лекарственного обеспечения льготников и создать для них запасы наиболее востребованных препаратов, пишет ТАСС. Кроме того, она предлагает возмещать затраты за самостоятельно приобретенные лекарства.

В докладе отмечается, что значительная доля лиц, страдающих орфанными заболеваниями, по-прежнему получает лекарства за счет региональных бюджетов, при этом не всегда субъекты России располагают достаточными средствами для закупки таких препаратов.

«По мнению членов экспертного совета при уполномоченном, защищенность прав граждан повысила бы переведение финансирования лекарственного обеспечения всех пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, с регионального на федеральный уровень», – указано в докладе.

Этот процесс может осуществляться постепенно – за счет дальнейшего расширения перечня орфанных заболеваний, лекарства для лечения которых финансируются из федерального бюджета, предлагается в докладе.

Сейчас федеральный бюджет финансирует покупку лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу высокозатратных нозологий. В частности, в такой список входят 14 заболеваний: гемофилия, рассеянный склероз, болезнь Гоше, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, злокачественные новообразования кроветворной, лимфоидной и родственных им тканей, а также гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI), апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов (II, VII, X) Стюарта-Прауэра.

23 октября вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила, что к концу года будет завершена работа по созданию механизма распределения средств с подоходного налога в 15% на оказание медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями. Она напомнила, что в бюджете на эти цели учтено 60 млрд руб. с подоходного налога выше ставки 13% на следующий год.

Фото: ombudsmanrf.org

Елена Сидорова

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