Мишустин поручил сегодня же направить в регионы средства на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что по поручению Президента Владимира Путина сегодня в регионы будет направлено 10 млрд руб. для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус. Еще 1 млрд руб. – на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию.

«Президент поручил предусмотреть помощь регионам для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, а также выделить субсидии на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке и улучшение материально-технической базы медицинских организаций. При этом президент особо подчеркнул, что эти средства должны быть направлены именно на борьбу с инфекцией. Специально на эти цели, а не какие-то другие», – подчеркнул Мишустин.

Кроме того, сегодня же в регионы будет направлено более 5 млрд руб. на приобретение лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Премьер-министр уточнил, что эти препараты будут предоставляться пациентам бесплатно.

«Сегодня направим дополнительно более 5 млрд руб. для закупки таких препаратов. Их перечень Минздравом определен, потребность просчитана, запасы этих препаратов сейчас есть. Теперь Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объема производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем», – сказал Мишустин.

Вчера, 28 октября, Президент на совещании с членами правительства сообщил об обеспечении бесплатными лекарствами пациентов, которые переносят COVID-19 в легкой форме и могут лечиться амбулаторно. По его словам, на эти цели запланировано около 5 млрд руб., еще 10 млрд руб. выделят регионам на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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