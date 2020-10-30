Правительство предложило маркировать БАД и антисептики

БАД и антисептики планируется внести в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Что позволит защитить производителей этих видов товаров от недобросовестных игроков рынка.

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудила совершенствование мер противодействия незаконному обороту биологически активных добавок к пище (БАД), сообщает пресс-служба Минпромтога. По словам министра промышленности и торговли, главы Госкомиссии Дениса Мантурова, недобросовестные производители наносят на упаковку и этикетки недостоверную информацию, используют неподтвержденные, а иногда намеренно ложные данные о продукции в рекламе.

Дополнительные риски несет в себе смещение существенной доли продаж БАД в онлайн, что расширяет простор для маневра недобросовестных участников рынка, отметил министр.

«Для повышения прозрачности этого сегмента Роспотребнадзор предложил включить БАД в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке», – сказал Мантуров.

По его словам, продукция, используемая для противодействия пандемии, также должна быть защищена от недобросовестных игроков рынка. В частности, это касается дезинфицирующих средств.

«На фоне взрывного потребления недобросовестные предприниматели распространяют продукцию, не имеющую государственной регистрации, или несоответствующего состава», – отметил министр и добавил, что производители антисептиков предлагают начать маркировать эту продукцию.

По итогам Госкомиссии принято решение проработать этот вопрос и подготовить соответствующие проекты нормативно-правовых актов.

Фото: www.minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

pharmvestnik