Novartis начала разработку новых препаратов от COVID-19

Novartis и Molecular Partners займутся совместной разработкой MP0420 и MP0423 – препаратов от COVID-19 на основе генетически сконструированных антител. Испытания начнутся в ноябре этого года. Сумма соглашения составила 231 млн долл.

Швейцарские фармацевтические компании Novartis и Molecular Partners заключили опционное и лицензионное соглашение о разработке, производстве и коммерциализацию противовирусных препаратов прямого действия MP0420 и MP0423 в качестве средства лечения COVID-19. Об этом сообщается в заявлении Novartis.

В соответствии с договором Novartis выплатит Molecular Partners авансовый платеж в размере 66 млн долл. Также последняя будет иметь право на дальнейший платеж по опциону в размере 165 млн долл. и роялти от продаж препарата.

По данным ГРЛС и ClinicalTrials.gov, онлайн-ресурсу Национальной библиотеки медицины США, исследования препаратов еще не начались в мире. Как сообщает компания Molecular Partners, фаза I испытания MP0420 на людях будет проведена в ноябре. Также завершится доклиническое исследование MP0423, а в первой половине 2021 года начнутся его клинические испытания. Впоследствии Novartis будет ответственна за все дальнейшие разработки и коммерциализацию, в том числе за проведение II и III фазы испытаний препаратов.

По словам генерального директора компании Molecular Partners Патрика Амстутца, MP0420 и MP0423 «продемонстрировали чрезвычайно мощную способность нейтрализовать вирус путем ингибирования нескольких механизмов вирусной репликации».

Компании будут работать также над увеличением производственных мощностей и привлекут к сотрудничеству Sandoz, дочернюю компанию Novartis, с целью обеспечить поставки препаратов по всему миру.

Кроме того, Molecular Partners решила отказаться от роялти в неразвитых странах, стремясь установить доступные цены на MP0420 и MP0423.

Публикация новости о соглашении превела к росту акций Molecular Partners на 32%. Ранее компания пыталась получить одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование глазного препарата abicipar pegol, предназначенного для лечения влажной формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД), которая ведет к потере центрального зрения. Отказ привел к падению акций на 20%.

MP0420 и MP0423 относятся к генетически сконструированным меметикам антител. Это соединения, как и антитела, могут связываться со специфическими антигенами. Миметики имеют определенные преимущества: антитела имеют большой размер и хуже проникают в организм; cрок годности антител ограничен; миметики сравнительно не требуют больших затрат при производстве.

В этом месяце Novartis также подписала соглашение с компанией Merck о разработке препарата от остеоартрита.

Владимир Заболотских

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