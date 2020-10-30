Министр здравоохранения Архангельской области ушел в отставку

В правительстве Архангельской области сообщили, что министр здравоохранения региона Антон Карпунов покинул пост, отставка связана с изменением структуры исполнительной власти в области. Должность министра здравоохранения упразднена Указом губернатора №153-У от 26 октября 2020 года. В новой структуре правительства появится «заместитель председателя правительства – министр здравоохранения», который также будет курировать работу министерства труда и социальной защиты.

Об отставке Карпунова сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Архангельской области. Экс-министр здравоохранения занял должность советника главы региона. Антон Карпунов работал в должности министра с февраля 2016 года. С 2010 года по март 2015 года он работал главным врачом Ненецкой окружной больницы в городе Нарьян-Мар.

Сейчас должность заместителя председателя правительства Архангельской области – министра здравоохранения вакантна. Назначение, отмечают в правительстве региона, пройдет после согласования кандидатуры на данный пост с Минздравом РФ.

Изменения в структуре правительства губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил 28 октября 2020 года. На новые должности были назначены восемь чиновников. Семь из них занимали похожие посты в прошлом составе правительства.

За несколько дней до отставки Антон Карпунов отчитался о реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение». Тогда он отметил, что архангельские медики не получают доплату за работу с пациентами с COVID-19 с октября «ввиду того, что мероприятия, которые обосновывали эти риски, выполнены и минимизированы».

Ранее от должности министра здравоохранения Ростовской области была также освобождена Татьяна Быковская – «по собственному желанию» и «в связи с выходом на пенсию». Отставка произошла на фоне напряженной ситуации с COVID-19 в регионе и расследованием уполномоченными органами смерти 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на ИВЛ, в больнице №20 Ростова-на-Дону. Медики сообщали, что смерть произошла в результате перебоя с поставкой медицинского кислорода. Власти опровергают данную информацию, отмечая, что в дни смерти пациентов перебоев с поставкой кислорода в медучреждении установлено не было.