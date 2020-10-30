AIPM сообщила о проблемах с поставкой 40 млн упаковок лекарств

В Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) снова сообщили о проблемах с маркировкой лекарств из-за сбоев системы. По данным фармкомпаний, из-за этого возникают сложности при прохождении таможенных процедур, и своевременно в розницу не может быть поставлено около 40 млн упаковок 450 различных лекарственных препаратов. Ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) говорили, что маркировку лекарств решено упростить «до полной готовности всех участников отрасли» – сейчас система маркировки работает в уведомительном режиме. В Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) снова сообщили о проблемах с маркировкой лекарств из-за сбоев системы. По данным фармкомпаний, из-за этого возникают сложности при прохождении таможенных процедур, и своевременно в розницу не может быть поставлено около 40 млн упаковок 450 различных лекарственных препаратов. Ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) говорили, что маркировку лекарств решено упростить «до полной готовности всех участников отрасли» – сейчас система маркировки работает в уведомительном режиме.

О проблемах при прохождении таможенных процедур заявили две трети компаний, которые входят в AIPM. Участники ассоциации отмечают, что маркировка затянулась по срокам, и иностранные компании не могут ввезти в Россию свою продукцию.

Более половины компаний из AIPM рассказали, что не могут ввести продукцию в гражданский оборот уже в течение недели, в некоторых случаях задержки происходят до нескольких недель. Сбои системы при отгрузке лекарств дистрибьюторам случились у большинства членов AIPM (две трети). В ассоциации отмечают, что из-за этих моментов блокируется дальнейшее движение лекарств.

При этом, по данным AIPM, также есть проблемы с поставками лекарственных препаратов в аптеки и в медучреждения, в том числе с лекарствами из перечня ЖНВЛП.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов рассказал, что на сегодняшний день решения со «сложными» поставками были уже найдены, например, для Bayer, Gedeon Richter, Abbott, клиентов логистического оператора «Сантэнс» и еще нескольких фармкомпаний. В Федеральной таможенной службе отметили, что все системы работают в штатном режиме, и таможня своевременно оформляет все поступающие декларации на товары.

Ранее оператор ЦРПТ анонсировал введение новых мер, которые должны снизить нагрузку на участников системы маркировки, а также улучшить качество сервиса и позволить во время повышенного спроса на лекарственные препараты гарантировать их своевременную доставку до аптек. Для перехода в уведомительный режим маркировки лекарств была реализована «возможность безакцептной приемки товара получателем».

Представители ассоциаций фармацевтической отрасли из-за обеспокоенности проблемами маркировки направляли обращения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину для того, чтобы в нормативные правовые акты были внесены изменения, которые позволят обеспечить отказ от передачи данных в информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов, если из-за технических сбоев информационный обмен с системой не представляется возможным.

Обязательной маркировка лекарств стала с 1 июля 2020 года. За несколько дней до этого – в июне 2020 года – в правительстве приняли решение о введении в оборот лекарств, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, без маркировки при условии согласования в Росздравнадзоре. Такой порядок действует до 1 января 2021 года.