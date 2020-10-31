Reuters сообщил о приостановке испытаний «Спутник V» в России из-за нехватки доз

Согласно информации, полученной от сотрудников московских клиник, испытания российской вакцины от COVID-19 временно приостановлены. Причиной задержки стал недостаток доз экспериментальной вакцины и наплыв добровольцев. Разработчик вакцины утверждает, что испытания продолжаются.

Сотрудники 8 из 25 московских клиник, в которых проводились испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили Reuters, что вакцинация новых испытуемых временно приостановлена. Некоторые из них рассказали, что это произошло из-за нехватки доз вакцины по причине слишком большого количества новых добровольцев. Специалисты трех учреждений уточнили, что у них закончился именно первый компонент двухдозовой инъекции. Второй компонент вводится через 21 день после первого.

«Вакцинация временно приостановлена. Мы вводим только второй компонент», – рассказал Reuters сотрудник московской клиники №109, добавив, что запасы первого компонента закончились около недели назад.

В свою очередь директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что испытания не были приостановлены, а возможная задержка обусловлена желанием синхронизировать сроки введения доз вакцины.

«Испытания продолжаются, все идет своим чередом. Просто разрыв между первой и второй дозой довольно существенный: первый компонент уже 20 тыс. получили, а первый и второй – около 9 тыс. Поэтому решили немного сократить это разрыв. Количество медсестер и кабинетов не увеличилось. Сейчас в день вакцинируют гораздо больше вторым компонентом, чем первым», – рассказал он РИА «Новости».

Сообщение о приостановке тестов также прокомментировали в компании Сrocus Medical, которая проводит клиническое исследование.

«Crocus Medical категорически опровергает информацию о приостановке клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» в связи с нехваткой вакцины, распространенную Reuters со ссылкой на анонимные источники в компании», – заявил директор московского филиала компании Александр Бутылин.

В четверг, 29 октября, президент Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с проблемами расширения производства вакцины из-за проблем с доступностью оборудования.

«Вопрос сейчас только в одном: обеспечить необходимый объем промышленного производства, – заявил президент. – Здесь есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием необходимого оборудования, «железа», что называется, для разворачивания массового производства».

Путин отметил, что для решения этой проблемы Россия готова к сотрудничеству с иностранными партнерами, но в первую очередь обеспечит вакцинами своих граждан.

По данным Росздравнадзора, в России в гражданский оборот выпущены две партии вакцины «Спутник V». Первая партия одобрена 7 сентября, вторая – 9 октября, в обоих случаях производителем значится «ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Также производить препарат может компания «Биннофарм» (входит в группу АФК «Система»). Недавно Минздрав расширил перечень компаний, которые будут выпускать вакцину, добавив туда «Генериум». Всего «Спутник V» планируют производить на пяти площадках.

Николай Соколов

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