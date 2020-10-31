Власти Москвы анонсировали вакцинацию всех желающих от COVID-19 в ноябре

Массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» в Москве всех желающих начнется в ближайший месяц, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Для этого в городе создается сеть прививочных кабинетов.

После формирования необходимого объема вакцины «Спутник V» в Москве планируется начать вакцинацию всех желающих, сказала Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

«Как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова. По ее словам, в столице уже привито 2,5 тыс. человек из группы риска – врачи и учителя.

29 октября Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!» рассказал о проблемах в производстве вакцины против новой коронавирусной инфекции. По его словам, для того, чтобы наладить массовый выпуск вакцин в России, необходимо приобрести или создать соответствующее оборудование.

О регистрации вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас проходят пострегистрационные исследования вакцины.

Как писал «ФВ», 22 сентября на «круглом столе» глава центра Гамалеи Александр Гинцбург прогнозировал, что к ноябрю суммарная мощность 4–5 производственных площадок, которые будут производить вакцину «Спутник V», достигнет 5–6 млн доз в месяц. Уже через 9–12 месяцев этого объема будет достаточно, чтобы охватить вакцинацией до 80% населения, что позволит «прекратить на популяционном уровне циркуляцию данного возбудителя».

Елена Сидорова

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