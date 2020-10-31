Минпромторг договорился с производителями об увеличении выпуска препаратов для лечения COVID-19

Минпромторг рекомендовал российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных препаратов, которые в том числе применяются для лечения больных COVID-19. Отечественные площадки производят практически все препараты, которые входят в ковидную группу.

Фармпроизводители скорректируют выпуск противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, которые в том числе применяются для лечения больных COVID-2019, сообщила пресс-служба Минпромторга. По словам первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба, всем производителям дано задание скорректировать производственные планы, и они уже увеличили выпуск практически по всей номенклатуре противовирусных препаратов и антибиотиков.

«Это увеличение будет происходить и далее: производители будут наращивать выпуск каждый месяц. Отечественные площадки производят практически все препараты, которые входят в ковидную группу. Так, из 21 препарата, указанного в приложении к методическим рекомендациям Минздрава о лечении коронавирусной инфекции, 15 выпускаются в России», ­– сказал замминистра в ходе селекторного совещания с регионами.

28 октября на совещании Президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что правительство поручило руководителям регионов до 30 октября представить в Минздрав и правительство обновленную информацию об обеспеченности лекарственными препаратами, а также о наличии лекарственных средств. Минздрав до 3 ноября должен эту обновленную информацию представить в Минпромторг, которому поручено организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства, исходя из потребности.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

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