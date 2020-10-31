AstraZeneca продает права на два препарата

AstraZeneca объявила о продаже коммерческих прав на «Атаканд» и «Атаканд Плюс» за 400 млн долл. немецкой компании Cheplapharm Arzneimittel GmbH. Британский производитель лекарственных средств сосредоточится на разработке и производстве противоопухолевых препаратов.

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о продаже немецкому производителю лекарственных средств Cheplapharm Arzneimittel GmbH коммерческих прав на два препарата, сообщает Reuters. «Атаканд» и «Атаканд Плюс» применяются при сердечной недостаточности и высоком артериальном давлении. Стоимость сделки – 400 млн долл. Причиной продажи послужила переориентация AstraZeneca на разработку препаратов в других областях медицины.

AstraZeneca в настоящее время пытается сосредоточить усилия в расширении портфеля препаратов от раковых заболеваний в рамках мер по оптимизации своего производства. Компания имела начальный успех в области разработки и продажи противоопухолевых препаратов, в особенности известно ее лекарственное средство от рака легких «Имфинзи» (зарегистрировано в России).

В заявлении компании говорится, что 250 млн из 400 млн долл. будут выплачены после окончательного заключения договора, которое произойдет к концу этого года, а остальная часть – в первой половине 2021 года. Соглашение не повлияет на финансовый отчет за 2020 год. AstraZeneca будет осуществлять производство, поставку и продажу препаратов в течение трехлетнего переходного периода, говорится в сообщении компании.

В прошлом году AstraZeneca продала Cheplapharm коммерческие права на свой препарат для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни за 276 млн долл.

«Атаканд» (кандерартан) и «Атаканд Плюс» (кандесартан + гидрохлоротиазид) – это отпускаемые по рецепту препараты, имеющие регистрацию в России. Они одобрены для лечения сердечной недостаточности и артериальной гипертензии.

AstraZeneca входит в число компаний-лидеров в гонке за разработку вакцины от COVID-19. В начале этой недели ей удалось получить разрешение от FDA на возобновление испытаний вакцины от коронавируса в США, приостановленных в связи с неврологическим заболеванием одного из добровольцев.

Владимир Заболотских

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