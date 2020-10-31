Правительство компенсирует производителям часть затрат на регистрацию лекарств за рубежом

Предприятия, продвигающие лекарственные средства на внешние рынки, могут получить государственную поддержку на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и регистрацией продукции.

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления Правительства РФ «О государственной поддержке организации на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции и регистрацией лекарственных средств на внешних рынках».

Субсидия предоставляется организациям на компенсацию части затрат, фактически понесенных организацией:

при проведении сертификации продукции на внешних рынках;

проведении клинических исследований лекарств в странах на внешних рынках;

регистрация лекарств на внешних рынках, кроме стран СНГ;

проведение преквалификации препарата в ВОЗ.

У организации, претендующей на получение субсидии, не должно быть просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, неуплаченных налогов и штрафов, она не должна находиться в процессе реорганизации или ликвидации. Кроме того, организация не должна быть иностранным юридическим лицом.

Компания, получившая субсидию, должна поставить на внешние рынки в течение трех лет с даты получения сертификата соответствия продукции на сумму, превышающую сумму полученной субсидии не менее чем в 10 раз.

Елена Сидорова

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