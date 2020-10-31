BioNTech и Pfizer надеются подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в ноябре

Руководитель компании BioNTech Угур Сахин (Ugur Sahin) ожидает, что результаты поздних стадий испытаний, разрабатываемой компанией вакцины против коронавируса, будут доступны в ближайшее время. Если данные будут положительными, то разработчик может подать заявку на утверждение препарата в США в середине ноября.

«Мы, безусловно, будем умнее через две недели», — сказал Сахин в видеоинтервью с региональным издателем VRM, добавив, что он ожидает первых данных по эффективности препарата в конце октября — начале ноября.

«Мы настроены оптимистично», — сказал он, подчеркнув, что если данные будут положительными, то в середине ноября в Администрацию США по пищевым продуктам и лекарствам ( Food and Drug Administration — FDA) можно будет подать заявку на получение разрешения на экстренное использование.

Компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer, наряду с американской биотехнологической компанией Moderna и британской AstraZeneca, являются одними из ведущих западных компаний в «гонке» по разработке вакцины от COVID-19.

На этой неделе компания Pfizer заявила, что в клиническом испытании с участием 44 000 человек еще не было выявлено достаточного количества инфицирования, чтобы начать анализ того, работает вакцина или нет. Независимая комиссия проведет первый обзор при достижении 32 случаев заражения.

Компания Pfizer также ранее сообщала, что в случае успешного проведения испытания она рассчитывает подать заявку на регистрацию препарата в конце ноября.

gmpnews