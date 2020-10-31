ПФК «Обновление» инвестирует в создание новых производств 3,5 млрд рублей

Крупный производитель лекарственных средств — новосибирская «Производственная фармацевтическая компания Обновление» («ПФК Обновление») планирует вложить в 2021-2022 году в расширение производства до 3,5 млрд рублей, сообщил директор по маркетингу фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов.

«Объем инвестиций в уже запланированные капитальные объекты на 2021-2022 годы составит до 3,5 млрд рублей. Они пойдут на запуск новых цехов, оборудование производственных линий, открытие складов», — сообщил он.

По его словам, в середине 2020 года на производственной площадке в рабочем поселке Сузун было запущено производство настоек мощностью 24 млн упаковок в год. До конца года там же появится производство мягких лекарственных форм — мазей, гелей, кремов. Еще один цех — многопрофильный, мощностью более 25 млн упаковок, будет запущен к лету следующего года, а со второго квартала 2021 года начнется строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств — инъекционных растворов, глазных капель. Вместе с инъекционными растворами производиться будут и инфузионные растворы — жидкости, которые вводятся в кровоток человека для предотвращения и коррекции развития патологических процессов.

В компании планируют, что срок окупаемости новых видов производств составит до 7 лет. В целом же за следующие два года компания увеличит производственные мощности с 200 млн упаковок препаратов до 250 млн, то есть на четверть. «В наших планах к 2023 году достичь 15% доли рынка в каждом фармацевтическом кластере присутствия. В России ежегодно производится более 3 млрд упаковок лекарственных препаратов, почти каждая 20-я из них с торговым знаком Renewal — «ПФК Обновление», — отметил собеседник агентства.

gmpnews