Минпромторг: производители увеличат выпуск противовирусных и антибактериальных лекарств

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рекомендовало российским фармпроизводителям увеличить выпуск противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, которые в том числе применяются для лечения больных COVID-2019. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами сообщил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

«Мы дали всем производителям задание скорректировать производственные планы, и они уже увеличили выпуск практически по всей номенклатуре противовирусных препаратов и антибиотиков. Это увеличение будет происходить и далее: производители будут наращивать выпуск каждый месяц. Отечественные площадки производят практически все препараты, которые входят в ковидную группу. Так, из 21 препарата, указанного в приложении к методическим рекомендациям Минздрава о лечении коронавирусной инфекции, 15 выпускаются в России», — сказал Сергей Цыб.

В ходе селекторного совещания обсуждалась доступность лекарственных препаратов, на которые повысился спрос. Одной из тем обсуждения было качество взаимодействия дистрибуторов и аптек с системой мониторинга движения лекарственных препаратов, а также работа с маркированными лекарствами. Регуляторы приняли решение временно перевести систему в «уведомительный» режим работы для аптечного и дистрибуторского звена, пока компании не решат вопросы с недостаточной технической готовностью.

Оператор системы маркировки в ходе совещания сообщил о предпринимаемых мерах. Среди них открытие функционала упрощенной приемки препаратов – данная схема успешно протестирована в трех аптечных сетях Кемеровской области, насчитывающих около 240 аптек. С Минздравом Кемеровской области достигнута договоренность о предоставлении списка медицинских организаций и работающих с ними компаний-интеграторов с целью отработки процессов приема и отпуска лекарств. В индивидуальном порядке идет работа с дистрибуторским звеном.

В свою очередь Минпромторг России и Минздрав России попросили субъекты сформировать потребности в лекарственных препаратах. Данная информация поможет производителям скорректировать свои производственные планы и будет передана дистрибуторам лекарственных препаратов для покрытия потребности в необходимых препаратах. Такие заявки будет необходимо формировать с учетом новых клинических рекомендаций от Минздрава России.

gmpnews