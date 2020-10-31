Депутаты обсудили возможную приостановку обязательной маркировки лекарств

В России могут ввести временный порядок функционирования маркировки. Обязательную маркировку лекарственных средств могут приостановить на срок от трех месяцев до года. Итоговое решение планируют представить в понедельник, 2 ноября.

Депутаты Госдумы и представители фармотрасли обсудили возможность введения необязательного порядка функционирования системы маркировки на заседании Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, которое прошло 29 октября. Об этом «ФВ» рассказал президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Сергей Колесников, который присутствовал на заседании.

По его словам, звучали разные сроки возможной приостановки обязательной маркировки: три месяца, полгода и год. По мнению президента «АПФ», такой режим необходимо установить не менее, чем на полгода, так как за 3 месяца возникшие проблемы с функционированием системы МДЛП решить не удастся.

Он также указал, что разработанное Минпромторгом постановление, которое переводит систему маркировки в уведомительный режим для аптек и дистрибьюторов, также не решает возникшие проблемы. Согласно документу, аптеки смогут отпускать лекарства, уведомив систему МДЛП, но не дожидаясь от нее подтверждения о получении этих сведений. Эта мера не будет эффективна, пояснил Колесников, так как лекарственный оборот начинается с производства, и у аптек просто не будет лекарств, ведь парализована вся цепочка от производства до доставки в аптеку.

Депутаты ждут от представителей отрасли предложения о необходимых изменениях в системе МДЛП, которые бы помогли разрешить ситуацию. Как отметил в разговоре с «ФВ» руководитель межфракционной рабочей группы Андрей Исаев, итоговое решение планируют представить в понедельник.

Что предлагают депутаты

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров считает, что необходимо перейти на поэтапный ввод системы в действие и избавить участников товаропроводящей цепи от административной ответственности за неисполнение сроков передачи сведений в системе МДЛП до 1 января 2022 года. Об этом он заявил на заседании, сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия». Депутат отметил, что основной причиной возникших проблем является несовершенство информационной системы ЦРПТ. Он предложил по завершении действия временного порядка функционирования системы МДЛП разработать критерии и провести открытое нагрузочное тестирование функционирования всей системы с участием представителей фармпроизводителей, дистрибьюторов, аптечных организаций, подвести итоги и решить, необходимо ли внести какие-либо изменения в структуру и порядок работы системы.

Петров также добавил, что Минпромторг должен обеспечить исполнение ЦРПТ условий соглашения о государственно-частном партнерстве. Он отметил, что подписанное соглашение нарушается оператором. «Это надо решать юридически, потому что ущерб, который понесли производители от приостановки работы производственной линии, исчисляется даже миллионами рублей», – заявил Петров.

Депутат также сообщил, что необходимо избавить аптеки от наложения штрафа за то, что в них нет обязательного списка препаратов. Он отметил, что наказание за это предусмотрено в рамках другого закона, но из-за сбоя системы маркировки во многих регионах аптеки столкнулись с такой проблемой, хотя они физически не могут обеспечить наличие этого списка лекарств.

Предложения производителей

Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) уже направила депутатам свои предложения по поводу изменений в системе МДЛП, «ФВ» с ними ознакомился.

Ассоциация считает необходимым ввести обязательную финансовую ответственность оператора, которая компенсирует финансовые потери бизнеса из-за сбоев в системе маркировки. При введении временного порядка функционирования системы необходимо освободить производителей от оплаты за коды Data Matrix, так как в противном случае производитель будет платить за неработающую систему, увеличивая себестоимость.

АРФП также предлагает предусмотреть альтернативного оператора системы, чтобы в случае сбоев производитель мог переключиться на другого оператора. Эти функции могли бы выполнять СБЕР и ФНС, считают в ассоциации.

АРФП также согласна с предложениями Петрова: освободить участников системы от штрафов за нарушения, вызванные сбоями в системе МДЛП (не соблюдение минимального ассортимента в аптеке, срыв поставок по госконтрактам и т.д.), а также провести обязательное новое тестирование системы с участием отрасли, и только после этого вводить ее в «боевой» режим.

Маргарита Грошева

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