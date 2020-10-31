Индия меняет законодательство ради поддержки экспорта

Индийское правительство внесло изменения в законодательство, чтобы увеличить возможности для экспорта национальных компаний. В частности, фармацевтическое ведомство страны скорректировало ряд положений о минимальном количестве инвестиций для компаний.

Департамент фармацевтики Индии в четверг, 29 октября, внес изменения в так называемую схему стимулирования, связанного с производством (PLI), сообщает The Economic Times. В этой схеме правительство заменило критерий, который требовал минимального количества инвестиций для производства медицинских продуктов на критерий «заявленных инвестиций», при котором минимальный денежный порог не требуется.

Согласно заявлению министерства химии и удобрений Индии, изменения были внесены, поскольку для разных продуктов и разных технологий требуются разные объемы инвестиций. Также был удален пункт, согласно которому компании могли получать стимулирование, только продавая продукты на внутреннем рынке.

Меры направлены на поддержку производства ряда продуктов, произведенных в Индии: основных исходных материалов (KSM), промежуточных лекарственных средств (DI) и активных фармацевтических ингредиентов (API), а также медицинских устройств.

Изначально схема PLI была направлена на снижение зависимости от поставок из Китая и удовлетворения внутреннего спроса. Теперь она может поспособствовать увеличению экспорта.

Финансовый директор индийской компании Lupine Рамеш Сваминатан, считает, что индийское правительство показало свою поддержку фармацевтической промышленности, освободив ее от ряда ограничений.

«Для нас это большая возможность оставаться конкурентоспособными на экспортном рынке и потенциально добиться значительного роста. Изменения в сегменте активных фармацевтических ингредиентов также нас обнадеживают, поскольку могут вернуть нам рынки, где мы когда-то главенствовали», – рассказал он.

«Отмена критерия минимальных инвестиций, несомненно, придаст дополнительный импульс отечественному производству и ускорит путь индийской фармацевтической промышленности к самообеспечению», – добавил Сваминатан.

Как сообщал «ФВ», Индия начала отбор людей для приоритетной вакцинации против COVID-19. В приоритетном порядке 600 млн доз вакцины получат работники здравоохранения и санитарии, сотрудники полиции и пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

Николай Соколов

pharmvestnik