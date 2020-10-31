На индийском фармрынке появился доступный препарат для лечения легочного фиброза

Препарат нинтеданиб от компании Glenmark Pharmaceuticals зарегистрирован в Индии в качестве лекарственного средства при идиопатическом легочном фиброзе.

Дженерик нинтеданиба (капсулы 100 мг и 150 мг) от компании Glenmark Pharmaceuticals реализуется по доступной цене, что позволит увеличить количество пациентов, получающих необходимую терапию. Невысокая ежемесячная стоимость лечения может оказаться решающим фактором обеспечения комплаентности в длительной перспективе. Это важно в случае лечения идиопатического легочного фиброза, который является прогрессирующим заболеванием. Это респираторное заболевание, при котором происходит рубцевание и уплотнение тканей легких, что ведет к нарушению дыхания и сокращению продолжительности жизни. Раннее начало терапии способствует замедлению прогрессирования и снижения функции легких.

Свойства нинтеданиба изучены в различных клинических испытаниях. Исследование INBUILD показало, что препарат позволяет замедлить темпы снижения функции легких при фиброзных интерстициальных заболеваниях. Продолжаются испытания нинтеданиба в качестве средства лечения фиброза легких у пациентов со средней и тяжелой формой COVID-19.1,2

Вице-президент группы и руководитель бизнеса India Formulations Алок Малик отметил, что при существующих ограниченных вариантах лечения, интерстициальные заболевания легких представляют собой серьезный вызов в Индии. Высокая стоимость на новые методы лечения и нагрузка на пациента в виде большого количества принимаемых таблеток приводит к снижению уровня комплаенса. Он выразил надежду, что нинтеданиб поможет существенно снизить финансовую нагрузку и количество принимаемых препаратов для пациентов Индии. Также он поблагодарил компанию Glenmark Pharmaceuticals, которая продолжает разрабатывать и внедрять инновации в области здравоохранения. Компания отвечает конкретным и зачастую труднодостижимым потребностям пациентов в Индии и во всем мире.

Компания Glenmark Pharmaceuticals Ltd. — международная фармацевтическая компания, которая занимается исследованиями и разработкой лекарственных препаратов в области дерматологии, онкологии, респираторных заболеваний. Компания представлена более чем в 50 странах мира.

1. Flaherty K и соавт. N Engl J Med 2019; 381:1718-1727 DOI: 10.1056/NEJMoa1908681.

2. Экспериментальная и терапевтическая медицина 20: 2557-2560, 2020.

Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

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