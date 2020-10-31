АФК «Система» создала «Биннофарм Групп» для управления фармацевтическими активами

АФК «Система» объявила о создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года. По итогам 2020 года «Биннофарм Групп» планирует стать вторым среди отечественных производителей с объемом продаж около 25 млрд руб.

Основными драйверами роста фармхолдинга станут диверсификация каналов сбыта, новые разработки и обновление портфеля лекарственных препаратов, говорится в официальном сообщении АФК «Система».

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов рассказал, что холдинг планирует развивать розничный, тендерный и экспортный каналы сбыта. По его словам, это позволит диверсифицировать риски стабилизировать компанию на случай колебаний одного из сегментов рынка.

Холдинг планирует инвестировать в развитие биотехнологического производства в подмосковном Зеленограде, где производится первая в мире вакцина против COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, а также в R&D-центр компании.

Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

АФК «Система» владеет разными долями в перечисленных компаниях. Согласно СПАРК, в АО «Биннофарм» АФК принадлежит 74%, в АО «Синтез» совместно с партнером Sinocom Investments Limited 56,2%, в АО «Алиум» – 24,9% (по данным «Системы»). Один из собственников «Биокома» – «Синтез», предприятие владеет долей в размере 75,1%.

Рустем Муратов также занимает должности генерального директора АО «Алиум» и президента ОАО «Синтез».

Елена Калиновская

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