Акции ГК «Мать и дитя» будут торговаться на Московской бирже

ГК «Мать и дитя» направила ПАО «Московская Биржа» пакет документов, включая проспект ценных бумаг, для их размещения в форме глобальных депозитарных расписок. С 2012 года акции компании торгуются на Лондонской бирже. Выход на Московскую биржу не потребует выпуска новых ценных бумаг, а сам шаг направлен на повышение ликвидности компании. ГК «Мать и дитя» направила ПАО «Московская Биржа» пакет документов, включая проспект ценных бумаг, для их размещения в форме глобальных депозитарных расписок. С 2012 года акции компании торгуются на Лондонской бирже. Выход на Московскую биржу не потребует выпуска новых ценных бумаг, а сам шаг направлен на повышение ликвидности компании.

Об этом сообщается на сайте группы. На момент закрытия торгов 2 ноября акции «Мать и дитя» (MDMG) оценивались в $5,75 за штуку. Капитализация, таким образом, составила $431,97 млн.

Выбранный формат выхода на Московскую биржу — GDR — представляет собой сертификат, выданный банком-депозитарием и позволяющий владельцу пользоваться выгодами от ценных бумаг иностранного эмитента. По сути GDR — эквивалент самих акций иностранной компании.

ГК «Мать и дитя» объединяет 42 клиники в 19 регионах, ее выручка в 2019 году составила 16,16 млрд рублей. С этим показателем группа заняла третье место в ТОП200 частных многопрофильных клиник России Аналитического центра Vademecum.

В январе – июне 2020 года выручка увеличилась на 2% год к году – до 7,97 млрд рублей. Из-за пандемии COVID-19 и временных ограничений плановой медпомощи сократились объемы выручки от амбулаторных посещений и количество циклов ЭКО, но значительно увеличились показатели по профилям «терапия», «хирургия», «травматология» и в особенности в сегменте онкологической помощи (+351% год к году) – до 329 млн рублей.

«В кратчайшие сроки отделение химиотерапии в «Лапино» вышло на максимально возможную в нынешних условиях загрузку – более 450 циклов в месяц, поэтому сейчас, помимо переезда в новый корпус, стоит задача расширения штатного расписания отделения лекарственной противоопухолевой терапии», — говорил в интервью Vademecum первый заместитель генерального директора ГК «Мать и дитя» Павел Богомолов.

В сентябре 2020 года открылась вторая очередь «Лапино» — онкологический центр, в 2021 году планируется начать строительство третьей очереди. «Мы планируем разместить там линейный ускоритель, ПЭТ/КТ и «активные» койки для радионуклидной терапии», — отмечал основатель и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

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