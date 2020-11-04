Выход биофармацевтического стартапа «Роснано» на IPO увеличил стоимость пакета компании в 60 раз

Компания Atea Pharmaceuticals Inc, входящая в портфель ООО «РоснаноМедИнвест» (РМИ, 100% дочерняя компания АО «Роснано»), 30 октября провела первичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Компания занимается исследованиями и разработками инновационных продуктов для противовирусной терапии, в том числе против коронавирусной инфекции COVID-19. По итогам первого дня торгов текущая стоимость доли группы «Роснано» выросла в 30 раз в долларовом эквиваленте и более чем в 60 раз – в рублевом.

Atea Pharmaceuticals разместила 12,5 млн обыкновенных акций по цене $24 за штуку. Таким образом, объем IPO составил $300 млн, а оценка всей компании – примерно $1,94 млрд. Размещение прошло на бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний; тиккер компании: AVIR.

В первый день торгов акции компании выросли более чем на 25%.

Организаторами IPO выступили крупнейшие инвестиционные банки: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI, William Blair.

Средства от IPO будут направлены преимущественно на клинические исследования, а также на поддержание операционной деятельности компании. Основная программа компании (AT-527) – создание лекарства прямого антивирусного действия против вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время эта программа находится на II фазе клинических исследований. Также компания проводит клинические исследования в области лечения гепатита С, респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ) и лихорадки денге.

РМИ приобрел долю в рамках раунда А финансирования компании Atea в апреле 2014 года. Непосредственно в IPO участие РМИ не планируется.

Текущий мультипликатор инвестиции (отношение текущей стоимости доли группы «Роснано» в компании Atea к изначальным инвестициям, сделанным в 2014 году) составляет около 30х в долларах и 65х в рублях.

Помимо РМИ, среди основных акционеров Atea – венчурные фонды Morningside Investments Limited, Cormorant Private Healthcare Fund, JPM Partners, Bain Capital Life Sciences Investors, ABG-ATEAB Limited, а также ключевой менеджмент компании.

«Инвестиция в компанию Atea – наиболее удачная сделка РМИ и классическая история венчурного успеха, – отметила управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Ольга Шпичко. – Мы инвестировали в компанию в 2014 году на самом начальном этапе ее становления. На наших глазах Atea прошла весь путь технологического развития – от поиска потенциально эффективного и безопасного кандидата прямого антивирусного действия в рамках лабораторных экспериментов и доклинических исследований на животных моделях до получения предварительных, но значимых практических клинических результатов в лечении ряда заболеваний, являющихся вызовом всему человечеству».

Atea Pharmaceuticals еще предстоит убедительно доказать эффективность лекарства в лечении COVID-19 в большом и финальном клиническом исследовании III фазы в 2021 году, добавила Ольга Шпичко. «Однако мы уверены, что огромный задел в виде солидной научно-клинической базы позволит компании получить впечатляющие результаты и повторить успех в остальных направлениях клинического развития, прежде всего в области лечения гепатита С, который продолжает оставаться острой социальной проблемой в масштабах всего мира», – подчеркнула она.

Биофармацевтическая компания Atea Pharmaceuticals Inc занимается исследованиями и разработками инновационных продуктов для противовирусной терапии в отношении РНК-содержащих вирусов. Компания работает над программами по лечению жизненно опасных вирусных инфекций: COVID-19 (основная программа), гепатит С, респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) и лихорадка денге.

В связи с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 Atea оперативно переключила основной фокус своих исследований на борьбу с вирусом SARS-CoV-2. В мае – октябре двумя траншами был привлечен раунд серии D инвестиций на общую сумму $215 млн. Клиническое исследование II фазы кандидата AT-527 в области лечения COVID-19 стартовало в мае текущего года. Его результаты ожидаются в начале 2021 года, после чего также в 2021 году компания планирует начать последнюю фазу клинического исследования по лечению COVID-19.

В октябре текущего года компания заключила лицензионное соглашение с глобальной фармацевтической компанией Roche (Швейцария), по условиям которого уступила Roche права на кандидата AT-527 в области лечения COVID-19 (за исключением территории США). Авансовый платеж (upfront payment) от Roche, по условиям соглашения, составил $350 млн. Соглашение также предусматривает последующие значительные платежи в зависимости от прогресса клинической программы против COVID-19 (milestones) и роялти от будущих продаж.

Группа «Роснано» с начала мировой эпидемии подключилась к поиску решений в борьбе с коронавирусом. Сегодня благодаря портфельным компаниям Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП, входит в группу) на рынок выходят сразу несколько тест-систем для выявления вируса, предназначенных как для специализированных лабораторий и больниц, так и позволяющих определять наличие/отсутствие вируса в полевых условиях. Кроме этого, несколько фармацевтических проектов «Роснано» разрабатывают лекарственные препараты и оборудование для лечения заболеваний, вызванных COVID-19. Среди них – «Нанолек», «Митотех», «НоваМедика», «Фармсинтез» и «ГемаКор».

Венчурная инвестиционная компания «РоснаноМедИнвест» (РМИ) – дочерняя компания ОАО «Роснано», создана в 2012 году для реализации инновационных проектов в области медицины и фармацевтики, предполагающих трансфер прав интеллектуальной собственности и технологий производства современных препаратов в Россию.

Акционерное общество «Роснано» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «Роснано» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «Роснано» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям «Роснано» работает 119 предприятий и R&D центров в 38 регионах России.

Функцию управления активами АО «Роснано» выполняет созданное в декабре 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Роснано», председатель правления которого – Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Фото: «Роснано»

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