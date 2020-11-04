Проведенная накануне взрыва в челябинской горбольнице проверка не выявила проблем с оборудованием

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал, что 28 октября вышел приказ регионального Минздрава о проведении проверок кислородного оборудования во всех перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 медучреждениях. Нарушений в Городской клинической больнице №2 Челябинска выявлено не было. В субботу, 31 октября, в ГКБ №2 взорвались баллоны с кислородом, загорелись первый и второй этажи здания. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Губернатор Алексей Теслер заявил, что после ремонта больница перестанет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал, что 28 октября вышел приказ регионального Минздрава о проведении проверок кислородного оборудования во всех перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 медучреждениях. Нарушений в Городской клинической больнице №2 Челябинска выявлено не было. В субботу, 31 октября, в ГКБ №2 взорвались баллоны с кислородом, загорелись первый и второй этажи здания. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Губернатор Алексей Теслер заявил, что после ремонта больница перестанет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

«28 октября вышел приказ Минздрава региона о проведении проверок всех ковидных баз по кислородному оборудованию. 28-го была проверка в больнице, замечаний не было», – уточнил Юрий Семенов.

Губернатор региона Алексей Теслер заявил, что после инцидента больница №2 будет отремонтирована и возвращена в плановый режим, в формат госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией медучреждение возвращать не планируют.

«Вопрос о наличии свободных ковидных коек достаточно важный. Тот резерв, который у нас есть, позволил всех больных из ГКБ №2 по ковидным базам разместить. Более того, скажу, что, после того как в ГКБ №2 сделаем ремонт, мы вернем больницу в плановый режим, а не в формат ковидной базы», – заявил губернатор.

По данным портала 74.ru, ремонт больницы обойдется местным властям в 11 млн рублей. В пресс-службе мэрии Челябинска добавили, что это предварительная сумма, точная будет известна после проведения сметной экспертизы. Работы в медучреждении должны закончиться в течение трех недель.

Инцидент произошел 31 октября. По предварительным данным МЧС, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В больнице в момент взрыва находились 150 пациентов с коронавирусной инфекцией. Известно, что пациенты ГКБ №2 с COVID-19 были переведены во временное помещение в спорткомплексе на стадионе им. Е. Елесиной в 100 метрах от больницы. Портал 74.ru сообщил, что находившихся в реанимации 13 больных (из них трое были подключены к аппаратам ИВЛ) перевели в профильные отделения городских клинических больниц.

При этом власти Челябинска опровергли информацию СМИ о двух умерших в результате взрыва пациентах. Глава региона Алексей Теслер сообщил, что в больнице №2 умершие были еще до взрыва газового оборудования. Реаниматолог медучреждения отметил, что не связывает пожар и гибель пациентов. В остальном, как заявил Текслер, будут разбираться региональное управление СК и прокуратура.

По состоянию на 2 ноября в Челябинской области зафиксировано 19 329 случаев заболевания COVID-19 (+170 за сутки). За весь период пандемии выздоровели 15 083 человека (+209 за сутки), скончались 163 пациента.