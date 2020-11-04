Функция ЭКГ в Apple Watch будет доступна в России

Функция позволяет пользователю самостоятельно снимать ЭКГ, а при таких симптомах, как учащенное и нерегулярное сердцебиение, замеряет и записывает сердечный ритм и при отклонениях предлагает сообщить об этом врачу.
«Приложение «ЭКГ» и уведомление о нерегулярном ритме сердца не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза», – отметили в Apple.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало Apple разрешение на включение подобной функции в программное обеспечение в моделях 4-й и 5-й серий в сентябре 2018 года. В начале сентября 2020 года функция ЭКГ стала доступна в Японии.
Ранее компания презентовала модель смарт-часов Apple Watch Series 6, в которых встроены датчики для измерения уровня кислорода в крови и отслеживания сердечного ритма.
Минздрав РФ с 2022 года планирует погрузить в программу госгарантий формирование системы по дистанционному мониторингу пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предполагается, что такое решение позволит сократить число осложнений и смертность от этих болезней. Ранее ведомство оценивало стоимость программы в 10 млрд рублей.
Фото: apple.com