Депутаты предложили правительству послабления по маркировке лекарств

Члены межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан предложили утвердить уведомительный характер работы с маркировкой минимум до 1 февраля 2021 года, а также до этого срока не штрафовать за нарушения, связанные с маркировкой, и не взимать плату за работу с системой. Участники отрасли жаловались на сбои в системе, из-за которых возникают сложности с отгрузкой и отпуском препаратов.

«Система маркировки, которая необходима для обеспечения контроля качества за лекарственными препаратами, к сожалению, в условиях массового спроса, пиковой нагрузки дала сбой. Эти сбои привели к реальному нарушению прав граждан. Возникла ситуация, когда лекарств в стране достаточно, но из-за сбоя в системе оператора эти лекарства невозможно продать в аптеке или использовать в больницах: они находятся мертвым грузом на складах», – сообщил руководитель межфракционной группы Андрей Исаев.

Депутаты предложили правительству внести изменения в нормативные документы, закрепив «минимум до 1 февраля» 2021 года предложенный Минпромторгом уведомительный характер маркировки. Это значит, что маркировка будет считываться, но дожидаться ответа от системы не нужно, товар может продвигаться дальше в аптеку или отпускаться покупателю или пациенту в медучреждении.

В то же время члены группы считают нужным отменить взимание платы за маркировку до этого же срока. Стоимость кода маркировки для лекарств и медизделий составляет 50 копеек без НДС.

Также депутаты обратились в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру с предложением до 1 февраля не штрафовать организации из-за нарушений вследствие работы с маркировкой. Это не только нарушение Закона о маркировке, уточнил Исаев: в аптеке может не хватать, например, лекарств из перечня минимального ассортимента из-за того, что препараты «зависли» в ожидании подтверждения от оператора маркировки.

Минпромторгу предложено мониторить экспорт лекарств из России и «в случае его резкого роста принять все меры, обеспечивающие наличие лекарств на внутреннем рынке», – сказал Исаев.

Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) в конце октября обращалась к Мишустину с просьбой провести совещание по маркировке из-за проблем в работе системы. В Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) также сообщали о сбоях в системе, мешающих поставить в розницу около 40 млн упаковок 450 различных лекарственных препаратов.

Маркировка лекарств стала обязательной с 1 июля 2020 года. За несколько дней до этого – в июне 2020 года – в правительстве приняли решение о введении в оборот лекарств, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года, без маркировки при условии согласования в Росздравнадзоре. Такой порядок действует до 1 января 2021 года.