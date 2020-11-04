Союз потребителей предложил возмещать плату за тесты на COVID-19 в частных клиниках из средств ФФОМС

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей направили письмо главному санитарному врачу Анне Поповой и в Совет безопасности при Президенте РФ с предложением возмещать из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) расходы на платный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный в частных клиниках. По оценкам экспертов, на компенсацию расходов понадобится около 10 млрд рублей. Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей направили письмо главному санитарному врачу Анне Поповой и в Совет безопасности при Президенте РФ с предложением возмещать из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) расходы на платный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный в частных клиниках. По оценкам экспертов, на компенсацию расходов понадобится около 10 млрд рублей.

В Союзе потребителей отмечают, что сейчас во многих регионах страны сформировались огромные очереди на тестирование по полису ОМС – некоторым приходится ждать около двух-трех недель. В связи с этим люди вынуждены обращаться в частные клиники, что влечет дополнительные расходы.

Организации описали проблему в письме председателю межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву (письмо направлено 16 октября) и главному санитарному врачу Анне Поповой (письмо направлено 28 октября).

Согласно требованиям Роспотребнадзора, все, кто живет вместе с заболевшим COVID-19, должны в обязательном порядке сдать ПЦР-тест на коронавирус. Без результата теста нельзя выходить на улицу и работать. Также тем, кто уже выздоровел, нужно сдать два контрольных теста – без них больничный не закроют.

«Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них», – отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отметил, что спрогнозировать точную сумму, которая потребуется для покрытия расходов, сложно. Но если сделать примерные расчеты – около 1,58 млн уже зараженных граждан плюс 3,1 млн человек членов их семей сделают тест в частном порядке по одному анализу примерно за 2 тысячи рублей, – в итоге потребуется порядка 10 млрд рублей.

Сейчас клиники предлагают сдать тесты на коронавирусную инфекцию методом ПЦР в среднем за 2 тысячи рублей. Сдача теста на дому обойдется пациенту в 5 и более тысяч рублей.

Тестирование на наличие коронавируса оплачивается по ОМС при лечении COVID-19 с начала пандемии. При этом регионы самостоятельно устанавливают тарифы. Так, в Астраханской области ПЦР-тестирование оценили в 310,3 рубля, в Омской области – в 506 рублей, во Владимирской области – в 782 рубля, в Приморском крае – в 930 рублей.

По данным Vademecum, в проекте Программы госгарантий оказания медпомощи на 2021 год и плановый период 2022-23 годов впервые предлагается ввести средние объемы и нормативы финансовых затрат на выявление новой коронавирусной инфекции в расчете на одного застрахованного россиянина. В 2021 году данную услугу по ОМС на федеральном уровне оценили в 584 рубля.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагал обязать госучреждения бесплатно проводить тестирование на коронавирус россиян, которые прибыли из зарубежных поездок. «Считаю, что это несправедливо, потому что во многих регионах сдать тест бесплатно практически невозможно. Часто платить приходится даже в государственных поликлиниках, хотя там, по моему мнению, тестирование должно быть абсолютно бесплатным», – отметил Миронов.