«Фармасинтез» попросил правительство разрешить выпуск защищенного патентом ремдесивира от COVID-19

Владелец «Фармасинтеза» Викрам Пуния направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителю Администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой разрешить использование патентов американской Gilead Sciences на противовирусный препарат ремдесивир, используемый от COVID-19. «Фармасинтез» обращался к Gilead за получением добровольной лицензии, но Gilead собирается сама с помощью «Фармстандарта» производить и реализовывать препарат в России. Владелец «Фармасинтеза» Викрам Пуния направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителю Администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой разрешить использование патентов американской Gilead Sciences на противовирусный препарат ремдесивир, используемый от COVID-19. «Фармасинтез» обращался к Gilead за получением добровольной лицензии, но Gilead собирается сама с помощью «Фармстандарта» производить и реализовывать препарат в России.

Письмо также направлено в Минздрав, Минпромторг, ФАС и Роспатент.

Ремдесивир – первый одобренный в США препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. В России 14 октября зарегистрировали как оригинальный Веклури от Gilead Sciences, так и дженерик Ремдеформ от «Фармасинтеза». Ремдесивир как противовирусное средство защищен в России евразийским патентом до 2029 года, как препарат против определенных типов вирусов – до 2035 года.

В октябре ремдесивир вошел в девятую версию рекомендаций Минздрава по одной из схем лечения новой коронавирусной инфекции (при среднетяжелой форме) в стационаре. В ЖНВЛП препарата пока нет, предельная цена на него не зарегистрирована.

В мае Gilead подписала с пятью производителями дженериков из Индии и Пакистана неэксклюзивные лицензионные соглашения, разрешающие производить ремдесивир и распространять его в 127 странах. Тогда Россия в список не вошла. В сентябре Gilead Sciences договорилась с «Фармстандартом» о локализации и налаживании поставок Веклури в России для лечения пациентов с COVID-19.

«Фармасинтез» к тому времени уже проводил КИ ремдесивира в России, рассчитывая выйти на рынок, если компания к тому времени не зарегистрирует препарат в стране. Пуния планировал обратиться в этом случае к Gilead за добровольной лицензией. Компания в июле так и сделала, но ответа на свое обращение не получила, утверждает Пуния в письме.

ФАС давно выступает за утверждение в России механизма принудительного лицензирования. В ноябре 2019 года поправки в ст. 1360 Гражданского кодекса были внесены в Госдуму.