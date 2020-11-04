Минпромторг запретит иностранные медицинские маски на рынке госзаказа из-за «отсутствия спроса» на российские медизделия

Минпромторг РФ введет запрет на закупку иностранных медицинских масок на рынке госзаказа, а также ограничит закупку профильных медизделий в совместных конкурсах с другими видами промышленных товаров. Предполагается, что эмбарго на госзакупках будет введено сроком на год, до 31 декабря 2021 года. Ведомство обосновывает свое предложение низким спросом на медицинские маски, выпущенные в России, из-за чего на складах скопился 141 млн масок отечественного производства, а шесть предприятий и вовсе были вынуждены остановить выпуск медизделий. Минпромторг РФ введет запрет на закупку иностранных медицинских масок на рынке госзаказа, а также ограничит закупку профильных медизделий в совместных конкурсах с другими видами промышленных товаров. Предполагается, что эмбарго на госзакупках будет введено сроком на год, до 31 декабря 2021 года. Ведомство обосновывает свое предложение низким спросом на медицинские маски, выпущенные в России, из-за чего на складах скопился 141 млн масок отечественного производства, а шесть предприятий и вовсе были вынуждены остановить выпуск медизделий.

Ведомство предлагает внести в постановление правительства №616 от 30 апреля 2020 года, регулирующее допуск иностранной продукции на рынке госзаказа, коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКДП 2) 32.50.50.190 – «медицинские изделия, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки» и 32.99.11.160 – «средства защиты головы и лица». При этом оба кода будут работать только в части медицинских масок.

Помимо этого, ведомство предлагает аннулировать в отношении медицинских масок послабление, касающееся возможности закупки единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн рублей. Медицинские маски будут исключены из этой категории.

В случае одобрения поправок, медицинские маски не смогут быть предметом одного контракта или одного лота с другими отдельными видами промышленных товаров. Предполагается, что меры в отношении масок продлятся до 31 декабря 2021 года.

Как сообщает Минпромторг РФ в пояснительной записке к проекту поправок, ‎за первое полугодие 2020 года объем поставок медицинских масок составил около 370 млн штук. «По оценкам экспертов, более 80% указанного спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии», – сообщают в ведомстве, отмечая, что объем производства масок в России с начала марта 2020 года вырос в 20 раз и составляет около 21 млн масок в сутки при расчетной потребности госучреждений в 10,8 млн масок в сутки.

«Общая сумма остатков на складах составляет около 141 млн медицинских масок, а некоторые предприятия вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса: ООО «Фабрика», ФГУП «КОЭСП-2 МВД», ООО «Гермес Технология», ООО «Пиррогрупп», ООО «Аскона-Век», ООО «Сфера», – отмечает Минпромторг РФ.

В июне 2020 года Минпромторг РФ уже предлагал включить медицинские маски в перечень видов иностранной продукции, закупка которой ограничена на рынке госзаказа, но только с кодом ОКПД 2 32.50.50.190. В редакции поправок, предложенных ведомством, оставалась в силе возможность закупки иностранных медицинских масок на рынке госзаказа либо в единичных количествах при стоимости до 100 тысяч рублей, либо путем мелких закупок на общую сумму менее 1 млн рублей.