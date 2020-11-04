Regeneron прекратит тесты препарата против COVID-19 из соображений безопасности

Regeneron заявила, что прекратит испытывать свой препарат на основе экспериментальных антител против COVID-19 на госпитализированных пациентах, которым требуется вентиляция легких. Основанием для такого решения стала рекомендация Независимого комитета по мониторингу, который назвал продолжение испытаний препарата на такой категории больных «рискованным».

Компания Regeneron Pharmaceuticals заявила, что приостановит испытание своей экспериментальной терапии против COVID-19 на основе антител на пациентах с тяжелой формой коронавирусной инфекции. В этом решении компания ориентируется на мнение Независимого комитета по мониторингу (IDMC), сообщает Reuters.

«IDMC рекомендует приостановить дальнейшие испытания на пациентах, которым требуется высокопоточная оксигенотерапия или искусственная вентиляция легких, до сбора и анализа дополнительных данных об уже исследованных пациентах», – говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном 30 октября.

В качестве обоснования своей рекомендации комитет приводит некий настораживающий показатель, возникший в ходе испытаний, и отмечает, что продолжение тестов изменит «соотношение риска и пользы в негативную сторону». Regeneron продолжит испытывать свой препарат на других категориях больных. В их число входят пациенты, которым не нужна госпитализация, а также те зараженные, которым не требуется кислород или требуется в небольшом количестве.

Ранее, 27 октября, «ФВ» сообщал, что компания Eli Lilly также прекратила тесты своего препарата на основе антител на госпитализированных пациентах. Основанием для остановки испытаний стали выводы независимых экспертов, согласно которым терапия от Eli Lilly не способствует улучшению состояния больных.

«Похоже, что в этом классе появляется тенденция, и, возможно, нейтрализующие антитела просто не работают и/или небезопасны для этих [госпитализированных] пациентов», – заявил по этому поводу аналитик JPMorgan Кори Касимов.

Оба препарата относятся к классу лекарств, известных как моноклональные антитела. Препарат от Regeneron давали Президенту США Дональду Трампу до его госпитализации с коронавирусом.

В среду, 28 октября, Regeneron заявила о том, что ее терапия на основе антител против коронавируса на 57% сокращает число визитов к врачу по сравнению с плацебо. Такой вывод был сделан в ходе 29-дневного исследования, в котором приняли участие около 800 человек с COVID-19 в легкой и тяжелой форме.

Николай Соколов

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