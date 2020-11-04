Правительство продлит процедуру ускоренной регистрации лекарств до 2022 года

Процедура ускоренной регистрации лекарств для лечения COVID-19 продлится до 1 января 2022 года. В правительстве рассчитывают таким образом обеспечить непрерывный процесс поставки препаратов.

Правительство продлит процедуру ускоренной регистрации лекарственных препаратов до 1 января 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Ранее предполагалось, что процедура будет действовать до конца текущего года.

«Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации еще на год – до 1 января 2022 года», – сказал Мишустин.

Также правительство распределило между регионами более 5,04 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно. Премьер-министр поручил Минпромторгу держать на контроле производство лекарств для лечения COVID-19, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

28 октября на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила, что, согласно анализу клинических особенностей течения коронавирусной инфекции, а также сочетанных инфекций, например ОРВИ и COVID, медицинская помощь до 70% пациентов может оказываться в амбулаторных условиях.

Елена Сидорова

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